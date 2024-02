„Architektonickou studii na dům u galerie vypracoval Zdeněk Fránek. DKarchitekti pak měli na starost studii pro garážový objekt, který nahradí parkoviště v Polské ulici. Studie na garážový dům u Kattenbecku se nyní dokončuje. Během března bychom chtěli studii domu v Polské prezentovat veřejnosti, v dubnu pak parkovacího domu u Galerie umění,“ uvedl ředitel Kanceláře architektury města (KAM) Karel Adamec s tím, že Karlovy Vary alokovaly finanční prostředky v letošním rozpočtu na projektové dokumentace. Reálný termín pro výstavbu pak podle něho připadá zřejmě až na rok 2026.

„Lokalita u galerie je velmi citlivá, a proto se architekt Fránek snažil zakomponovat dům do místa tak, aby co nejvíce zapadl. I proto ho nechává potáhnout sítí, která bude z nerezové oceli, jež bude následně porostlá popínavou zelení,“ prozradil ředitel KAM.

Garážový dům u Galerie umění má mít čtyři patra, jedno podzemní a tři nadzemní. Půjde o menší parkovací objekt s kapacitou až 270 stání, který má především sloužit turistům přijíždějícím do lázeňského území. „Snažili jsme se, aby zásah do terénu byl co nejmenší, i proto jdeme částečně do hloubky, nemůžeme zase ale příliš mnoho. Díky geologickému posudku ale víme, že jsou zde navážky a že můžeme parkovací dům snést jedno patro pod zem. Nechtěli jsme také, aby dům nad povrchem byl masivní. Volili jsme tak kompromis,“ vysvětlil Adamec.

Náklady na výstavbu parkovacích domů jsou odhadovány na stovky milionů korun. To je důvodem, proč město pro jejich realizaci bude hledat strategického investičního partnera.

„Otázkou zůstává, jak budeme jejich výstavbu, kterou odhadujeme na stovky milionů korun, financovat. Nevylučujeme, že bychom do této akce šli s nějakým partnerem, tedy někým, kdo by výstavbu zaplatil. Počítáme ale s tím, že ten u Galerie umění bude výdělečný a že by pro město mohl být velkým přínosem. Ty v okrajových částech města už tak ziskové nebudou," konstatovala před rokem primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).