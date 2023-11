Velitel městské policie Marcel Vlasák odmítá dvojí metr při řešení přestupků při parkování v Karlových Varech. „Nemůžeme být všude," vysvětluje.

​ Návštěvníci ruského kostela parkují v zákazu. Rodiče v družině dostávají pokuty | Video: Kopecká Jana

Je neděle 29. října pravé poledne. Před pravoslavným chrámem svatých apoštolů Petra a Pavla v karlovarské ulici Krále Jiřího se houfují lidé, právě totiž začíná nedělní mše, která bývá hodně navštěvována. Do chrámu, který patří ruské pravoslavné církvi, nevcházejí Karlovaráci, ale zahraniční návštěvníci. Mnoho z nich sem přijelo auty. Registrační značky dokládají, že jde o turisty z Polska a Německa. Je jim jedno, že vozidla zaparkují na chodníku. To je jeden prohřešek. Tím dalším je, že nerespektují značku, která se nachází před Becherovou vilou a upozorňuje, že od tohoto místa platí zóna se zákazem stání a vjezdu pro motorová vozidla. Výjimku mají jen ti, co si vjezd do lázeňského území zaplatí. Otázkou tak zůstává, kolik z těchto aut si povolení zaplatilo.

A poněkud jiná situace. V Jízdárenské ulici v centru Karlových Varů, kde se nachází družina Základní školy Dukelských hrdinů, ale také restaurace Ventura Pub Evropák, také stojí vozidla v zákazu. Nejeden rodič, který má problém s parkováním v této části města a jenž se tu zdrží s vyzvedáváním dítěte jen pár minut, tady už dostal od strážníků pokutu. Velitel městské policie Marcel Vlasák ale dvojí metr zásadně odmítá.

„Při kontrolách opravdu neděláme rozdíly. Jsou lokality, na které se zaměřujeme více. Řidiči si toho jsou potom vědomi, což vede ke zlepšení situace, a my se můžeme soustředit zase na jinou část města. Mezitím se opět stav v té původní zhorší, je to neustálý kolotoč,“ říká velitel Vlasák a pokračuje: „Naši strážníci nemohou být vždy všude, to je pochopitelné. Hodně často vyrážíme do terénu na základě podnětů občanů. Kontroly jsem před ruským kostelem dělaly. Je pravdou, že pokud tam řidiči stojí na chodníku, dopustí se hned dvojího přestupku, ta zónová značka tam zkrátka je. A je možné, že někteří z nich nemají ani povolení k vjezdu, to už jsou ale spekulace.“

Problém s parkováním v Jízdárenské ulici řešila s městskou policií i ředitelka školy Dukelských hrdinů Eva Doušová. Neuspěla ale. „Rodiče si stěžují, dopravní změna ale v Jízdárenské ulici možná není, protože to nejde dispozičně řešit. Proto jim nabízíme, že mohou parkovat na hřišti školy,“ komentuje situaci ředitelka Doušová.

Podle velitele Vlasáka je na daném strážníkovi, jak konkrétní situaci, a tedy i tu s rodiči v Jízdárenské ulici vyhodnotí. „Jde o dané okolnosti, asi v jiné situaci bude paní, která jde vyzvednout dítě do družiny, než člověk, který zaparkuje v zákazu proto, aby si došel na jídlo do restaurace,“ dodává velitel karlovarských strážníků.