Americká herečka, jež má Zlatý glóbus za roli chladné a snobské Adory v seriálu Ostré předměty, které tu byly ve vybraných dílech k vidění loni, dorazila do Karlových Varů ve skvělé náladě. V ostře žlutých krajkových šatech a se štíhlou figurou na svých devětapadesát rozhodně nevypadala.

„Jsem ráda, že jsem navštívila stejný festival jako moje kamarádka Julianne Moore,“ řekla médiím. „Známe se od 25 let a bydlíme v New Yorku nedaleko od sebe, je to prima, že jsme zavítaly obě sem, i když každá v jiném čase. A navrch dostaneme i stejnou cenu!“

Řidičský průkaz? Hotový porod

Film Řidičský průkaz, který si na festival vybrala, natočila s oblíbenou režisérkou Isabel Coixetovou. Hraje ženu, která si po odchodu manžela buduje nový domov a učí se v pozdním věku řídit auto. „Ten film byl hotový porod,“ prohlásila herečka o snímku, jehož scénář je inspirován esejem známé publicistky a spisovatelky.

„Když předložíte producentům příběh dvou lidí ve středním věku a z toho jeden je Ind, ve studiích se dvakrát nepřetrhnou, aby vám ho financovali,“ smála se. „Takže trvalo sedm let, než jsme mohli přikročit k natáčení. Ale asi to bylo dobře, protože jsem o pár let zestárla a měla víc životních zkušeností. Pro roli se to hodilo.“

Indický učitel autoškoly, jehož hraje sir Ben Kingsley, působí vyrovnaně a laskavě a hrdince pootočí úhel pohledu na vlastní život. „Je to k nevíře, že by takoví lidé žili v rušném New Yorku,“ souhlasí herečka. „Ale já tam žiju a věřte mi, že je potkávám. Zažila jsem různá setkání, i s cizinci, kteří mi měnili život, znám ten pocit. A každý den se těším na nová podobná setkání.“

Filmový průmysl se mění

Pozitivně kvitovala i fakt, že pro herce se filmový průmysl hodně mění a do její branže zasahují kladně společnosti Netflix, Amazon nebo HBO. „Dávají nám skělé herecké nabídky a kvalitní projekty, je radost hrát různé ženské charaktery,“ soudí Patricia.

„V Americe je řada výborných hereček napříč věkem, tolik příležitostí hrát dříve nebylo.“ Z cen si nejvíce váží právě Zlatého glóbu za Adoru, kterou jí poskytl zmíněný seriál Ostré předměty na HBO. „Byla to nádherná chvíle, jít pro tuto cenu a za tak krásnou postavu. Práce na tomhle projektu byla úžasná,“ říká rodačka z New Orleans.

Pokud jde o režii, preferuje ženy. „Točila jsem s řadou výtečných filmařů,“ přiznává Patricia. „Ale pravdou je, že režisérky nepotřebují tolik slov. Mají jakýsi tajemný jazyk, díky němuž se s herci dorozumívají. Nevím, čím to je, ale je to tak. Usnadňuje to natáčení. Mužům musíte víc věcí vysvětlovat, třeba – tohle nasvícení nebude vypadat dobře,“ říká s úsměvem.

Kvituje také fakt, že aféra kolem Me too přinesla ženám větší pozornost od studií a filmařů. „Objevuje se více kameramanek, střihaček a režisérek“ míní herečka. „A co je nejlepší – studia práce s nimi těší.“

Dobrý film musí začít dobrými slovy

Řeč se točila také kolem slov, která hrají velkou roli v příbězích její oblíbené režisérky Coixetové. „Dobrý film musí začít dobrými slovy, ta mě k projektu vždycky přitáhnou,“ říká. „Mám ke slovům velký respekt, ostatně začínala jsem na divadle a tam, stejně jako před kamerou, jsou slova klíčová. Isabel Coixetová je opravdu vzdělaná žena a miluje knihy, tím je mi o velký kus sympatičtější. A jestli umím za všech okolností najít správná slova? Můj ty bože, skoro nikdy!“