"Oficiální program ještě není znám, připravovat ho bude tým budoucího prezidenta, který ho také zveřejní. Už ale víme, že Petr Pavel se setká s vedením kraje 15. února v odpoledních hodinách," uvedl hejtman Kulhánek.

Potvrdil, že budoucí prezident má v plánu setkat se s občany Karlovarského kraje. "Chystá se debata s veřejností, také konkrétní program této části návštěvy se ale ještě dolaďuje. A tak ani nemohu sdělit, zda to bude na několika místech kraje a jak budou debaty s občany vypadat," doplnil hejtman, který Pavla oficiálně pozval do regionu hned v pondělí 30. ledna, tedy dva dny po prezidentských volbách. Jeho oficiální pozvánka se tak protnula i se sobotním výrokem budoucího prezidenta, který krátce po svém zvolení uvedl pro Českou televizi, že se chystá do zaostalejších regionů, konkrétně pak do Karlovarského kraje. Ten společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem byly jedinými třemi, kde Pavel ve druhém kole nebodoval. Neúspěšný kandidát na prezidenta Andrej Babiš ale v Karlovarském kraji nakonec zvítězil velmi těsně, dostal od voličů 50,99 procenta hlasů. Všechny tři kraje spojuje jejich strukturální zatížení.

Zvolený prezident v brífinku v České televizi v pátek odpoledne už nastínil, jak by návštěva Karlovarského kraje měla vypadat. Jde přitom o jeho skutečně první výjezd do regionů po svém zvolení. 13. února se setká s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem, 14. února má naplánované interní schůzky ve svém týmu, a 15. se následně vydá směr Karlovy Vary. "Cílem této cesty není jen setkat se samosprávami, ale i občany, zástupci firem a neziskových organizací. Už jsem avizoval, že chci být otevřený jak k opozici, tak k občanům. Většina starostů v Karlovarském kraji je za ANO, chci jim dát prostor, aby mi řekli, kde vidí hlavní problémy, jak vnímají účinnost vládních opatřeních, kde by se mohlo co zlepšit nebo kde naopak vidí klady," prohlásil na brífinku Pavel a dodal, že co se týče setkání s občany, půjde spíše o besedy v omezeném formátu. "Chci od lidí slyšet jejich názor, a ne formou manifestace. Na náměstí bych se toho tolik nedozvěděl," uzavřel zvolený prezident.