Já o volbě Petra Pavla měla jasno už před prvním kolem. Ze začátku jsem zvažovala i volbu Danuše Nerudové. Je to žena, což mi přišlo sympatické, a připomínala mi slovenskou prezidentku Čaputovou. Říkala jsem si, že mít také takovou by bylo fajn. Ale postupem času mi stále více začal přirůstat k srdci generál Pavel. Rozhodnutá jsem byla už asi dva týdny před volbami. Nejvíc mě nejspíše ovlivnilo jeho vystupování. Líbilo se mi, jak dokázal reagovat, když ho před volbami popichovali, a to myslím v dobrém, Fischer nebo Nerudová, či když na něj útočili ostatní kandidáti, a to mnohdy velmi ostře.

Volím člověka, který umí prosazovat své názory

Potěšilo vás, že v prvním kole na rozdíl od celého Plzeňského kraje, kde vyhrál Babiš, se na Šumavě volil Pavel? Včetně vašich Prášil?

Rozhodně. My jsme poměrně rozhádaná obec, máme jen něco přes 130 voličů a v komunálních volbách se bojuje o každý hlas. Je to vždy hrozně vyhrocené. Ale v prezidentské volbě jsme táhli za jeden provaz, pan Pavel vyhrál na plné čáře a Babiš si neškrtl. Obdobné to bylo i v dalších šumavských obcích, jako jsou Srní, Modrava, Železná Ruda. Za to jsem vděčná.

Co od prezidenta očekáváte?

Určitě, že nás bude reprezentovat a že se nám nebudou smát, jako tomu bylo v posledních letech. Díky causám pana Zemana, které asi nemusím připomínat, jsme byli světu pro smích. Pan Babiš by také nebyl právě vhodným reprezentantem. Balancuje na hraně zákona, zaregistrovala jsem dokonce, že s ním nechce spolupracovat Evropská unie, protože pro ni není férový partner. Prezidentem nemůže být někdo, kolem koho je tolik caus vzbuzujících pochybnosti o jeho charakteru. Naopak Pavel Českou republiku hrdě reprezentoval spoustu let nejen v NATO a vždy jako slušný, pokorný a hrdý člověk a byl všude vítaný oproti Babišovi.

Babiše na Božím Daru nemusí. "Kdo ho volil, raději to neříká," hlásí místní

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

V případě pana Pavla rozhodně. Věřím, že neslibuje nic, co by nemohl splnit. Je to osobnost, hrdina. Úplně něco jiného než lži a manipulace, např. v souvislosti s vyhrožováním válkou, k čemuž prezident nemá pravomoci.

Věříte, že je váš favorit prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíš sjednocoval, než rozděloval?

Já bych si to strašně přála. Ale bude to těžké, národ je teď velmi rozvrácený. Věřím však, že Pavel ho sjednotí lépe než Babiš.

Hraje při vašem rozhodování roli vaše momentální ekonomická situace?

Ne, to v žádném případě. Kdyby to tak bylo, tak bych jako podnikatelka asi dala na Babišovy plané sliby. Pavel nic neslibuje, ale dodává odvahu, že to zvládneme.

Skoro všichni v Milhostově volili Babiše. Více než volby je trápí drahota

Patříte mezi lidi, kteří se nebojí na sociálních sítích vyjádřit svůj názor a poměrně tvrdě se stavíte za Pavla a naopak proti Babišovi. Setkala jste se při té příležitosti s nějakými výjimečnými reakcemi? Ať již pozitivními či negativními?

S obojím. Píší mi třeba, a teď se omlouvám, že jsem ukrajinská pí… A podobně. Ale víc je těch pozitivních.