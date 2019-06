Krematorium totiž patří městu, v pronájmu ho má už řadu let rodina Fořtova. Předchozí vedení města se s nájemcem nedokázalo dohodnout na dalším provozu. Krematorium tak využívalo pec v Hrušovanech na Chomutovsku. „Pec krematoria má svou kapacitu. Vědělo se sice, že ta předchozí už má svou životnost téměř u konce, jenomže kvůli nejasnostem a dohadům ohledně provozu krematoria se tato věc neřešila, až došlo k havárii a pec vyhořela,“ vysvětluje mluvčí radnice Jan Kopál.

A pak se situace ještě zkomplikovala. Tehdejší vedení radnice nebylo příliš nakloněno tomu, že by mělo pec platit, když je krematorium v nájmu. „Jenomže investovat má do majetku vlastník, nikoliv nájemce, a toho si byl magistrát vědom. Nevědělo se také, zda se má koupit nová pec, či opravit stará. K tomu se objevily výhrady obyvatel, kteří si nepřáli, aby bylo uprostřed města krematorium s funkčním žehem,“ říká mluvčí.

Nové vedení města se rozhodlo letos v zimě, že pec podstoupí generální opravu. „Začala v březnu a stála necelých šest milionů korun bez DPH, třemi a půl milionem korun přispěl i Karlovarský kraj,“ uvádí mluvčí.

Pec má záruku na pět let provozu a garanci dvanáct tisíc žehů. Podle Kopála je přitom využívána asi ke třem tisícům žehů za rok.

S její opravou byla Fořtovým obnovena nájemní smlouva na dobu neurčitou. „Pochopitelně jsme rádi, že to takto dopadlo a že po dvou letech nečinnosti a handrkování je provoz pece zase obnoven. Je to dobrá zpráva hlavně pro pozůstalé, kterým se příliš nelíbilo, že jejich blízké vozíme až do Hrušovan. Lidé k nám už volají, že mají zájem o žeh u nás,“ dodává Irena Fořtová. (jako)