Vzniklo v prostoru bývalé celnice na odstavném parkovišti za čerpací stanicí ARMEX Oil a o jeho vznik se postaral Karlovarský kraj.

„Je to systém drive-in, lidé tedy přijedou autem, u prvního stanu vyřídí nezbytnou administrativu, u druhého absolvují antigenní testování provedené zdarma. Poté na parkovací ploše počkají na výsledek. Snažíme se tak pendlerům vyjít vstříc a pomoci s pořízením testu,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Pendleři se však posunovali v koloně velmi pomalu. „Od začátku je před odběrným místem dlouhá fronta, provoz usměrňuje policie. Samotný odběr a následně výsledek s potvrzením trvá dvacet minut, čekání ve frontě je několikahodinové. Žadatelé o test mohou využít také odběrné místo v Německu,“ řekl v pondělí dopoledne mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Na testování čekal dlouhou dobu také Ladislav Brázda. „Vyjel jsem dříve, ale i tak mě situace překvapila. Musel jsem volat do práce, že přijedu později. Nemyslel jsem si, že budu čekat takovou dobu. Ale nedá se nic dělat. Můžeme být rádi, že tady toto mobilní místo je. Za to velké díky,“ řekl. Podle jeho slov jde ale o zbytečnou buzeraci. „Nelíbí se mi, že musím tak často podstupovat testy. Proč právě teď? Chápal bych, kdyby k tomu Německo přistoupilo mnohem dřív, ale zařadit nás mezi vysoce rizikové země teď, když se u nás čísla zlepšují, mi připadá postavené na hlavu. Tohle mě štve. Něco si vymysleli a nebýt kraje, nevím, jak by to bylo,“ řekl.

Někteří pendleři se vydali jinam. „Mnozí z nás si dali zprávu o tom, že se testuje i ve Waldsassenu. Tam je to rychlovka, jen musíte mít respirátor FFP2,“ řekl další z pendlerů.

Fronty se v Pomezí tvořily už celý víkend, protože někteří Češi chtěli mít jistotu, že na základě negativních testů budou moci nastoupit v pondělí do práce. To se ještě testovalo pouze na německé straně hranice. Podle místostarosty Chebu Jiřího Černého, který celou situaci monitoroval, byla o víkendu situace na hranicích neúnosná. „V pondělí ráno jsem byl zkontrolovat mobilní testovací místo. Je pravda, že fronta tam byla také tak na tři hodiny, ale lidé už naštěstí mohou sedět v autě a jen popojíždějí,“ uvedl místostarosta. Právě Německo považuje Česko od 24. ledna za rizikovou pandemickou oblast, a proto se musejí čeští pendleři už od neděle prokazovat negativním testem na covid – 19. Každý, kdo bude chtít do Bavorska vycestovat kvůli zaměstnání, bude muset předložit jednou za osmačtyřicet hodin negativní testy. Pracující v Sasku to musejí udělat dvakrát týdně.

Přestože mělo být testovací místo zajištěno pouze v pondělí, na Pomezí se bude testovat i v úterý a zřejmě i v následujících dnech. „Poptávka ze strany pendlerů neustává, z mého pohledu je proto velmi účelné toto odběrné místo zachovat,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Kraj se proto domluvil s hasiči, že odběrné místo ještě v úterý zajistí. „Personální kapacity jsou ale omezené, z toho důvodu jsem kontaktoval zástupce Centrální řídícího týmu plukovníka Petra Šnajdárka, který pomoc vojáků na základě žádosti Karlovarského kraje předběžně přislíbil. Bez pomoci armády se ale neobejdeme,“ dodal.