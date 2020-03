Pokud chcete pracovat v zahraničí, najděte si tam ubytování. Takový vzkaz dala vláda po pondělním zasedání všem pendlerům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

V zahraničí mohou zůstat tři týdny a pak by je v Česku čekala povinná čtrnáctidenní karanténa. Senátor a božídarský starosta Jan Horník je z takového rozhodnutí rozpačitý a vyčkává na jeho další upřesnění. I tak má pro české pracovníky jedno řešení. „Ideální by bylo je na přechodné období zaměstnat v Česku. Už teď ubývá na české straně naopak německých pendlerů, takže některá místa jsou neobsazená a je to znát. Je ale potřeba, aby na to vláda okamžitě pružně reagovala,“ říká Horník. Úplné uzavření hranic vítá. „V sousedním německém Oberwiesenthalu už hlásí první případ nakaženého a skutečnost může být daleko horší. V Německu to s koronavirem trochu podcenili, s opatřeními jsou čtrnáct dní za námi,“ konstatuje senátor. Lidé, kteří jsou na kontaktu se sousedním Německem závislí, jsou opravdu zoufalí. „Ubytování mi v zaměstnání nabídli už před pár dny. Jenomže bych tam mohla bydlet jen já a rodinu bych musela nechat doma, včetně staré maminky, o kterou se starám. A tak jsem tuto možnost odmítla,“ reaguje paní Jaroslava z Jáchymova, která za hranicemi pracuje jako pradlena.