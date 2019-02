Má pomoci zamezit odchodům praktických lékařů z malých obcí v našem regionu. O dotaci lze požádat kdykoli v průběhu roku, a to až do vyčerpání alokace programu.

Program, který se v minulém roce velmi osvědčil, je určen na vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie. O finanční podporu mohou na kraji zažádat obce do 3 000 obyvatel.

„Reagovali jsme na hrozbu uzavírání ordinací zejména na venkově. Dotační titul má pomoci například v situacích, kdy lékař dojíždí do několika obcí najednou a musel by v každé z nich investovat do vybavení, které je potřebné pro vydávání eReceptů. Celkem jsme z rozpočtu Karlovarského kraje vyčlenili na tyto účely pro letošní rok 500 tisíc korun. Prozatím ale evidujeme pouze jednu žádost o poskytnutí dotace,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Na jednu ordinaci mohou obce od Karlovarského kraje získat příspěvek ve výši až 35 tisíc korun. Dotace je neinvestičního charakteru a lze ji použít například na nákup počítače, tiskárny či připojení k internetu.

Více informací k dotačnímu programu je k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje v záložce Dotace. Tady jsou uvedeny rovněž kontakty na pověřené pracovníky úřadu, kteří jsou připraveni zodpovědět případné dotazy.