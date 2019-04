Prameny - Veřejná sbírka pro nejzadluženější obec Prameny je u konce. Za přibližně sedm měsíců se podařilo vybrat něco málo přes 2,8 milionu korun. Přispívaly obce či města, ale i soukromé osoby. Původně chtěli organizátoři sbírky vybrat pět milionů korun.

Prameny | Foto: Deník / Jana Bežáková

Veřejnou sbírku vyhlásilo loni v srpnu Sdružení místních samospráv. Sdružení chtělo inspirovat vlnu solidarity, která by stávajícímu vedení Pramenů pomohla překonat historickou zátěž. S nápadem, že by obce a města mohly pomoci Pramenům tak, že by se na jejich dluh ´složily´, přišel bývalý starosta obce Horní Podluží Karel Kopecký. „Chtěla bych mu za jeho skvělý nápad moc poděkovat,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková.