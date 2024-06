Hned dvě významná výročí čekají v nadcházejících dnech obyvatele Perninku. Devadesát let slaví místní základní škola a první stovky se dožívá i zdejší kino. Jenomže to je kvůli špatnému technickému stavu budovy, v níž se nachází, už rok mimo provoz. Na podporu místního kina se koná i festival Pernink Hills 90100.

Jde přitom o poslední krušnohorské kino, které rádi navštěvovali místní, ale i obyvatelé dalších horských vísek a hlavně také turisté. A protože i v dnešní době plné streamů si dokázalo obecní kino na sebe vydělat, rozhodli se Perninští, že se ho jen tak nevzdají. Na jeho záchranu tak uspořádali nejen veřejnou sbírku, ale podpoří ho i výjimečnou akcí nazvanou poněkud po holywoodsku Pernink Hills 90100.

„Jde o perninský festival, který se uskuteční v centru obce a na sjezdovce Skiareálu Nádraží příští víkend, tedy ve dnech 21. a 22. června,“ informuje za organizátory akce Jitka Tomanová a pokračuje: „Chceme na festivalu nabídnout takový program, aby si každý přišel na své, a to hudební fajnšmekři, fanoušci krušnohorské historie i rodiny s dětmi. Mysleli jsme i na lidi z širšího okolí, kteří mohou využít festivalový autobus. Bude zdarma svážet a odvážet návštěvníky na trase Karlovy Vary – Pernink a zpět.“

Že organizátoři pojali tuto ojedinělou akci ve velkém stylu, dokazují i účinkující. Jednou z kapel, která zde vystoupí v sobotu od 19 hodin, jsou totiž stoupající hudební hvězdy The Silver Spoon. „Návštěvníci se během festivalu mohou účastnit komentovaných prohlídek kina a pokud zaplatí vstupné, přispějí tím na jeho záchranu. Zájemci si mohou vyzkoušet také zakládání filmové pásky do historické promítačky. Součástí akce jsou i divadelní představení. Místní maminky připravují dobročinný bazárek a krušnohorští řemeslníci pak své produkty a dobroty,“ láká Tomanová.

Na záchranu místního kina, které ve svém spotu podporuje i Aleš Háma, zřídila obec také transparentní účet, na nějž mohou dárci posílat svůj příspěvek. K úterý 11. června na něm už bylo 101 tisíc korun, účet byl zřízen před měsícem. Peníze posílají nejen místní, ale rovněž přespolní, 20 tisíc korun poslala například i obec Potůčky. „Na znovuotevření kina potřebujeme asi pět milionů korun. Krov je totiž napaden dřevomorkou, takže prioritně jde o jeho statické zajištění. Až budeme mít toto za sebou, můžeme se pak pustit do výměny prvků zasažených dřevomorkou. V nákladech také počítáme s rekonstrukcí interiéru,“ říká perninský místostarosta Ladislav Vetešník, který je společně se zastupitelem Martinem Liškou hlavním aktérem záchrany místního kina. Zároveň jsou oba členy ochotnického spolku Zhasni a sni, které mělo doposud chod kina na starosti.

„Bylo to první zvukové kino v centrálním Krušnohoří a poslední, které v tomto regionu přežilo. Jeho provoz obec nemusela dotovat a protože slouží místním, přespolním i turistům, zastupitelstvo se rozhodlo pro jeho opravu, zkusili jsme to formou veřejné sbírky,“ vysvětluje Vetešník a dodává: „Rozhodně nemáme v plánu v rámci rekonstrukce z něj udělat moderní zařízení. Chceme zachovat právě jeho ducha a ojedinělý retro styl.“ Budova, kde se nachází, je stará asi 230 let a dříve měla sloužit jako součást hostince.