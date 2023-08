Je to už pětadvacet let, co karlovarská nemocnice získala cennou posilu v řadách chirurgů. V roce 1998 sem totiž přišel z Prahy profesor Josef Dvořák, který se před pár dny dožil významného jubilea. A i když oslavil osmdesát let, stále působí na chirurgickém oddělení na plný úvazek. V České republice je profesor Josef Dvořák uznávám jako odborník na štítnou žlázu a stále vychovává nové chirurgy. Svou povahou, slušností a aurou, která z něj vyzařuje, je mnohými přirovnáván k primáři Sovovi z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města.