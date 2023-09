Dalo by se říci, že brutální napadení dvanáctiletého teriéra má happyend. Tibetský teriér Guči už opět překvapivě vesele běhá, jeho zranění nebyla taková, jak bylo původně uváděno, přesto velmi vážná – nešlo o ukousnutí půlky hlavy ale o velkou část krku. Jenomže případ, který se stal 21. srpna v Kolové na Karlovarsku, má daleko větší rozměr. Jak totiž zjistila redakce Deníku, nejde o první případ napadení skupiny tří bojových psů v Kolové. A to jejich majitelé bydlí v malé obci teprve dva měsíce. Záležitost už řeší policie. Gučiho si psi zabijáci vytáhli z jeho zahrady.

Jak se redaktoři na místě dozvěděli, skupinu psů vede v útocích na ostatní zvířata jeden. Jejich majitelka se na sociálních sítích, kde se případ řešil, svěřila, že ho zachránila v Maďarsku ze psích zápasů. „Majitelé na ně nejsou hodní, nejsou v dobrých rukou,“ říkají místní. „A ti psi už ani nedokážou štěkat. Jsou i patnáct hodin zavření v domě a neslyšíte je,“ pokračují. Že jsou psi naprosto tiší, se redaktoři přesvědčili sami na místě.

Dva ze tří psů utekli 21. srpna ze zahrady a Gučiho si vytáhli za krk dírou v brance z jeho pozemku. Vrhli se na něj. Z krku mu pak visely jen cáry. Dvanáctiletý tibetský teriér je na tom dva týdny od incidentu velmi dobře. Týden strávil na klinice v Praze, kde se ještě odpoledne 21. srpna podrobil několikahodinové operaci. Život mu zachránila karlovarská veterinářka Zuzana Cihlářová, která se obrátila o pomoc na Petra Prokeše z karlovarské Záchranné a odtahové stanice pro zvířata, že drasticky pokousané zvíře potřebuje transport na specializované oddělení. Ten se osobně vydal s Gučim v narkóze, na kapačkách a bojujícím o život do Prahy. Cestu Karlovými Vary jim v tomto neuvěřitelném příběhu pomáhali razit policisté. Zdánlivě zoufalý počin dopadl na výbornou a Guči zázrakem přežil.

Případem se zabývá policie

Redaktoři v Kolové zjistili, že plot není proti úniku psů dobře zajištěný. Před tím bydleli jejich majitelů v Toužimi, před tím v Bečově a Bochově, problémy měli podle místních i tam. Případem z Kolové se už zabývá policie.

„V pondělí 21. srpna jsme přijali oznámení o tom, že v obci Kolová na Karlovarsku mělo dojít k napadení psa dvěma dalšími psy. Touto věcí se v současné době usilovně zabývají policisté z Obvodního oddělení Bečov nad Teplou,“ potvrzuje mluvčí policie Jan Bílek.

Zdroj: Jana Kopecká

Že situace se skupinou psů není dobrá, přiznává i starosta Jakub Jiskra. „Požádali jsme v tomto případě o součinnost policie, odboru životního prostředí karlovarského magistrátu a veterinární stanice. Je to už poněkolikáté, co tito psi zaútočili na jiná zvířata u nás. Dokonce napadli i člověka, který svého psa chránil.

Nedá se s tím ale příliš mnoho dělat. Vím, že to není dobré, ale česká legislativa takovéto problémy vůbec zkrátka neřeší,“ komentuje záležitost starosta. Podle ředitelky Krajské veterinární správy Márii Slepičkové tu řešení ale je. „Lidé musí podat trestní oznámení. Zákrok v takovém případě by měl být ze strany policie pak velmi rychlý,“ říká ředitelka Slepičková. „Od daného incidentu už jsme s majitelkou jednali. Kdyby šlo o týrání zvířat, tak bychom jí psy mohli odebrat. Jenomže tady jsme týrání nezaznamenali,“ dodává.

Místní mají obavy, co bude příště. „Ti psi za to ale nemůžou, že jsou takoví a jiní už nebudou. Zatím útočí na naše psy, ale co když se opravdu jednou stane, že napadnou dítě a nebo že to prostě někdo z nás odskáče?“ varují místní.