Zájem o pěstounství není v Karlovarském kraji příliš velký. Přesto se najdou tací, kteří jdou do toho a vezmou si i tři děti najednou.

Ilustrační foto. | Foto: Dobrá rodina

Být pěstounským rodičem je jiné než být tím přirozeným. "Je to především terapeutický rodič. Protože děti v pěstounské péči si nesou různé jizvy z minulosti," říká Alena Nováková ze Sokolovska, která se svým manželem přijala v březnu roku 2017 do své rodiny tři chlapce z dětského domova. Právě na úskalí pěstounské péče a především její potřebnost upozorňuje kampaň Staňte se pěstounem, do níž se tento týden zapojil Karlovarský kraj ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi. Akce nese název Týden pěstounství v Karlovarském kraj a vyvrcholí tuto neděli 26. září Dnem (pro) pěstounství ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Náhradní rodinu v současné době hledá asi 180 dětí z Karlovarského kraje, zájem je ale malý. Proto Karlovarský kraj podniká řadu kroků, které by tento fakt změnily a pomohly tak opuštěným dětem.