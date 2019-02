Karlovarský kraj – V Senátu vznikla petice za záchranu sociální a ekonomické stability a zlepšení kvality životního prostředí Karlovarského a Ústeckého kraje.

Sokolovská uhelná - lom Jiří. | Foto: Deník/M. Hloušek

Petici, která apeluje na to, aby vybrané peníze z emisních povolenek byly investovány zpět do regionů, zaštiťují senátoři zvolení za Sokolov, Chomutov a Most. A to Miroslav Balatka, Přemysl Rabas a Alena Dernerová spolu s poslancem za Karlovarský kraj Petrem Třešňákem (Piráti).