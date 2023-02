Pětiletý německý chlapec si se skupinou dalších dětí pod dohledem jednoho z otců hrál nedaleko skiareálu. Ve víru hry chlapec nešťastně spadl na hlavu a upadl do bezvědomí. Horskou službu volali svědci z dolní stanice lanovky. Nejblíže byl horoslužebník na obhlídce Jan Šimeček. „Ihned jsem vyrazil na skútru na místo. Kolega ze stanice mi jel na pomoc se saněmi a další výbavou. Když jsem se blížil, slyšel jsem už raněného chlapce plakat, což je vždy dobré znamení, když je raněný už při vědomí.“

Otec raněného při příjezdu Horské služby už komunikoval s německou záchrannou službou. „Komunikaci jsem převzal a domluvil předávací bod na vrcholu Klínovce, kde mělo dojít k předání chlapce do zdravotnické péče. Němečtí kolegové zalarmovali vrtulník a celá akce měla rychlý spád,“ komentuje průběh Jan Šimeček. Horská služba chlapce ošetřila, nasadila mu krční límec, upevnila do vakuové matrace a transportovala na předávací bod na vrcholu Klínovce. Tam ho ošetřili lékaři z německé záchranné služby a po příletu vrtulníku byl chlapec ihned transportován do německé nemocnice.

“Chtěl bych poděkovat za spolupráci jak všem kolegům záchranářům, tak zaměstnancům areálu, kteří nám hodně pomohli,” říká Jan Šimeček. Přestože část sjezdovek i ostatních ploch v lyžařských areálech je díky teplejšímu počasí měkká, na místech, která zůstávají ve stínu, je stále velmi tvrdý sníh. „Při pádech na hlavu mohou být právě taková místa velmi nebezpečná. Hory jsou díky prázdninám plné turistů. Touto cestou bych je chtěl požádat, aby pohybu jak na sjezdových tratích tak mimo ně věnovali zvýšenou pozornost,“ uzavírá náčelník Horské služby z Krušných hor Miroslav Račko.