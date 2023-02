A co třeba ještě na diskusi zůstalo: "Jo jo je nás spousta, co by nám uletěla slina jemu do tváře." V dalším komentáři se pak píše: "Tady komouše nikdo nechce. Ať si táhne Genitál Pavel zpátky na východ do tý vypatlaný Prahy, tam mu budou ještě salutovat." Další zní: "Dotaz na kraj. Bude povinné na setkání přijít na setkaní v neonacistické módě a dělat různé neonacistické zdravice viz. včera p. Zelenskyj v Euro parlamentu v Bruselu. Každý, kdo dělal neonacistickou problematiku v 90. letech, ví, co včera proběhlo v USA, když z pod mikiny vykukovalo naci tričko. Soudruh Petr Pavel je podpodovatel Urajiny." Někteří se v diskusi ptali, proč se Pavel nesetká s občany venku, a odpověď jednoho z komentujících: "Protože by ho rozumní lidi umlátili."

Ještě před zmíněnou akcí se Pavel setká na krajském úřadě s vedením Karlovarského kraje. "Toto setkání je naplánováno od 16.30 do 17.30. Jednat budeme o zásadních problémech, které trápí náš kraj, ať už jde o transformaci a nebo nelichotivé statistiky," řekl hejtman Petr Kulhánek. Je si vědom toho, že prezident nemůže v těchto otázkách kraji exekutivně pomoci. "Ale díky tomu, že bude jednat s vládou, oběma komorami parlamentu, ministry, může na problémy Karlovarského kraje více upozornit. A tím se dostane náš kraj více do povědomí. Konkrétně jde například o vysokoškolské obory, které jsou jedním ze zásadních témat," konstatoval hejtman.

Jak už Pavel avizoval minulý týden, v regionech, které navštíví, nechce žádná velká shromáždění, protože chce od lidí slyšet jejich názory. Kraj v rámci besedy s občany vybral krajskou knihovnu v karlovarských Dvorech. Do ní se mohli lidé zaregistrovat na přihlášce z facebooku. "K dispozici bylo sto míst, která byla obsazená hned, ani ne za hodinu," dodala mluvčí Čmoková.