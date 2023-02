Odpověděl i na otázku, proč navštívil zrovna firmu BWI Czech Republic čínského investora. „Na čínských investicích a obchodu s Čínou není v principu nic špatného. Firma má sice čínského investora, ale její zaměstnanci jsou až na generálního ředitele z naší země. Poskytuje přes 200 pracovních míst lidem z regionu,“ řekl.

Čínu přitom dlouhodobě označuje za potenciální hrozbu. „Pokud jsem se vyjadřoval kriticky k některým čínským investicím u nás nebo k určitým aktivitám, tak to bylo v souvislosti s konkrétními firmami, jako je třeba firma Huawei. Ta má poměrně přímou vazbu nejen na zpravodajské služby Číny, ale i na vládu. Produkuje technologie, které mohou mít přístup nejen k citlivým, ale i utajovaným informacím. To je věc, která souvisí s národní bezpečností. Výroba tlumičů přeci jen zatím s národní bezpečností tak úplně nesouvisí,“ dodal.

Podle Pavla čínský investor do chodu firmy nijak nezasahuje.

"Co se zaměstnanců týče, je firma naše. BWI umožňuje lidem pokračovat dál do zahraničí, lidé z firmy jezdí pracovat třeba do Polska," uvedl.

Na závěr odpověděl i na dotaz novinářů, zda ví o tom, že některý z vozů jeho kolony mělo v Chebu zasáhnout vejce. "O tom nevím, já jsem nic nezaregistroval," odpověděl Pavel. Poté již s nadsázkou a úsměvem dodal, že pokud je to pravda, tak tento region na tom nemůže být tak špatně jak se říká, protože cena jednoho vejce je v dnešní době sedm až deset korun.