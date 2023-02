Návštěvu Karlovarského kraje zahájí Pavel ve středu v 10 hodin v Aši. "Zde je naplánováno hodinové setkání se zástupci samosprávy k debatě o sociální situaci a pracovním trhu ve městě, a to bez účasti médií. V čase od 11.30 do 12.10 hodin navštíví nově zvolený prezident Mateřské centrum Klubíčko v Chebu, které nabízí veřejný a bezpečný prostor pro rodinu, umožňuje prevenci sociálního vyloučení a podporuje vícegenerační soužití. I tato část programu bude bez účasti médií. V době od 14 do 14.40 hodin zavítá pan Pavel do podniku BWI Czech Republic v Chebu, s.r.o. Tam bude v čase od 14.40 do 15 hodin tiskový brífink pro média v zasedací místnosti. Z Chebu se přesune na Městský úřad v Sokolově, kde bude od 15.30 do 16 hodin jednat se starostou, rovněž bez účasti médií," informovala Eva Hromádková, tisková mluvčí zvoleného prezidenta.

Středeční podvečer pak stráví Pavel v krajském městě, kde bude v čase od 16.30 do 17.30 bez přítomnosti novinářů diskutovat v KV Areně s hejtmanem Karlovarského kraje, primátorkou města a s vedením kraje. "Po tomto bodu programu se pan Pavel zúčastní hokejového zápasu HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha, bude přítomen slavnostnímu vhození buly. Mezi 18. a 19. hodinou je dále neplánováno setkání s občany v Krajské knihovně Karlovy Vary, po jeho skončení se tam uskuteční brífink pro média," pokračovala mluvčí.

Čtvrtek už bude volnější, nově zvolený prezident se přesune na severovýchod regionu a navštíví Ostrov i Jáchymov. "V době od 8.50 do 9.35 bude debatovat se studenty Gymnázia Ostrov. Poté se sejde s ředitelem gymnázia a krajským radním pro školství. V čase od 10.30 do 11 hodin se pak setká s vedením města Jáchymov," uzavřela mluvčí Hromádková.

Tím oficiální návštěva Pavla v Karlovarském kraji končí. Nově zvolený prezident minulý týden uvedl, že se chce v regionu, kde vyhrál jeho konkurent Andrej Babiš (ANO), setkat i s opozicí. Starosty za ANO má Aš, Sokolov i Karlovy Vary.