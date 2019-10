Pěvecká soutěž láká mladé umělce z celého světa

V letošním roce napíše svoji 54. kapitolu a i letos se očekávají velmi hodnotné pěvecké výkony. „V minulosti jsme obvykle měli přihlášených sedmdesát až osmdesát pěvců. V posledních letech jejich počet stoupá a pravidelně se dostáváme přes stovku. Letos je počet přihlášených sto šest,“ říká Alois Ježek, ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka v Karlových Varech, které akci pořádá. Velmi dobrý ohlas má soutěž zejména v asijských zemích, kde se pravidelně účastní pěvci z Jižní Korey, Číny a Japonska, ale také v Evropě, kde jsou mezi přihlášenými Němci, Rakušané, Slováci, Slovinci nebo Poláci. „Pravidelnými účastníky jsou samozřejmě Rusové a Ukrajinci a zajímavostí letošního ročníku je účastník z Mexika a USA,“ pokračuje ředitel.

I letos se bude soutěžit v kategoriích Operní naděje, Junior, Opera a Píseň. Rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu bude několik porot, jejichž předsedou bude opět slovenský operní pěvec, tenorista Peter Dvorský. „Složení porot je velmi pestré a jejich odbornost je na vysoké úrovni. Vždyť se tam potkávají zkušení pěvci, dirigenti, ředitelé konzervatoří nebo třeba dramaturgové,“ vyjmenovává ředitel pěveckého centra s tím, že porotci hodnotí jednotlivé výkony známkou od jedničky do pětadvacítky, což je maximální možná známka.

Kdo získá hodnocení vyšší, zpravidla postupuje do dalších kol. Jednotlivé známky porotců se sčítají a soutěžícím se sděluje pouze výsledný průměr. „Nesdělujeme pěvcům, kdo a jak je hodnotil, ani kde udělali chybu. Ono je to totiž velmi složité a právě kvůli rozmanitosti osobností v porotě se sděluje pouze výsledný průměr,“ vysvětluje Alois Ježek s tím, že jinak se na výkon pěvce dívá například dirigent a jinak pedagog.

Největší problémy mají mladí pěvci s dýcháním. To je údajně disciplína, která se musí mnoho let trénovat,a na soutěžích to bývá nejslabší místo. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o mladé pěvce, kteří svoji dráhu teprve startují, je dostatek prostoru na tom pracovat a trénovat. Vedle systému hodnocení soutěže se ta karlovarská liší od ostatních i dalšími věcmi. Tou nejpodstatnější je na jedné straně finanční odměna, ale na druhé straně je to vyváženo nárokem na angažmá v některém z českých divadel nebo oper.

„Naši vítězové mají přislíbeno například hostování a nastudování operní role v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě nebo hostování v operním představení Národního divadla v Bratislavě. A my si myslíme, že v kariéře začínajícího umělce je tato možnost někdy daleko více než jen finanční obnos,“ uzavírá Alois Ježek.

Už 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se v Karlových Varech bude konat od 8. do 15. listopadu. Na pátek 15. listopadu je od 19 hodin v Karlovarském městském divadle připraven Slavnostní galakoncert vítězů a laureátů soutěže s Karlovarským symfonickým orchestrem, který bude dirigovat Jiří Štrunc.