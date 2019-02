Praha, K. Vary – Dobře placená procházka s festivalem.

Prezident festivalu Jiří Bartoška a programová ředitelka Eva Zaoralová. | Foto: DENÍK

Novinky, debuty, Formanův film, pocta Janu Švankmajerovi a znělka s Jiřím Menzelem – to vše letos uvidíme na 44. ročníku MFF Karlovy Vary, který proběhne od 3. do 11. července.

Mezinárodní porota je již kompletní, kromě předsedkyně Claudie Ossardové, francouzské producentky Amélie z Montmartru, v ní zasedne i český režisér Ivan Zachariáš. „Máme potvrzenou značnou část soutěžních filmů, zatím mohu zmínit třeba slovenský Pokoj v duši podle scénáře Jiřího Křižana nebo Nejsem tvůj přítel z dílny tvůrce Taxidermie Gyorgy Pálfiho,“ řekla na tiskové konferenci umělecká ředitelka Eva Zaoralová.

Český zástupce v soutěži zatím chybí, z dosavadní nabídky prý programové členy nic neoslovilo. „V sekci Na východ Západu ale poběží El paso Zdeňka Tyce a americký časopis Variety by rád zařadil do sekce Critik Choice film Kdopak by se vlka bál, to je milý úspěch,“ oznámila ředitelka.

Mezi zahraničními filmy bude například vítěz z Cannes Wrestler, film Claire Denisové 35 panáků rumu, malajský zábavný hit loňských Benátek Sell Out! či snímky Pocty Alanu Rudolphovi, k nimž možná režisér přiveze i některé hvězdy. Chystá se přehlídka „20 let svobody“, která ukáže, jak vypadala situace v Evropě před pádem železné opony a po něm, výběr filmů mladých ruských autorek a lahůdky z filmového archivu: například český němý film Cikáni nebo Pandořina skřínka G. V. Pabsta.

Světovou premiéru bude mít za účasti autora i nový film Miloše Formana Dobře placená procházka, dalšího režiséra, Jiřího Menzela, potkáme v jedné ze znělek.

Ekonomická krize prý festival neohrozila, snížení dotací se nekonalo. Vstupné na festival bude tedy opět 65 korun, zlevněné za 50 korun.