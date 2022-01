„V městském zastupitelstvu jsme už čtvrtým rokem v roli konstruktivní opozice. Nyní je čas převzít odpovědnost a usilovat o to, abychom posunuli Karlovy Vary do 21. století. Jsme na to připraveni a já vím, že o svůj tým odborníků se mohu kdykoliv opřít,“ uvedla kandidátka na primátorku Hradečná.