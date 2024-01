Hlouběji do peněženky sáhnou čeští štamgasti kvůli zvýšené sazbě DPH za pivo od 1. ledna. Milovníci zlatého moku to v některých karlovarských hospodách nesou opravdu velmi těžce. Není se čemu divit. Pivo dvanáctka se totiž zdražilo oproti konci roku mnohde i o sedm korun, někde dokonce o devět. Zajít si na pár denních kousků, jak se říká, je tak nyní hodně drahé.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Radek Luksza

„Naši štamgasti jsou hodně naštvaní. Řvou na nás, a my přitom za to nemůžeme. Zdražit jsme museli. A to máme zisk z jednoho piva asi tak korunu,“ říká Vlasta Honzíková Dymová, majitelka tradiční karlovarské pivnice Černá Plzeň, která v Karlových Varech funguje už desítky let. „Je to bída, ale skončit určitě nechceme. Vždyť Černou Plzeň provozuji už od roku 1991,“ dodává hospodská z Černé Plzně, kde velká plzeň přijde nyní na 62 korun, před zdražením to bylo 55, a desítka Gambrinus na 42 oproti loňským 37 korunám.

Mnohaleté zkušenosti s výčepem má i Martin Křížek, vedoucí směny v sousední restauraci Ventura Pub Evropák. I ta musela pivo od 1. ledna zdražit.

V současné době tam tak velká plzeň stojí 74 korun, před Silvestrem to přitom bylo ještě 65 korun, a pro srovnání s jarem 2022 57 korun. Za klasickou českou dvanáctku si tak zákazník nyní připlatí o 17 korun více než před dvěma lety. Jedenáctka Gambrinus tam v současnosti stojí 55 korun.

„Bohužel, nejde to jinak. Zvedla se daň za pivo a my na to museli reagovat, abychom se uživili, i když chápeme, že to je hodně nepříjemné. Nové ceny máme teprve pár dnů, a tak jsme zatím nezaregistrovali větší odezvu od klientů. Nejsme klasickou hospodou, kam lidé chodí na pivo. Zdražení nám komplikuje ale systém věrnostních karet, kde může zákazník získat až desetiprocentní slevu. Složitě se to propočítává, aby se nám to vyplatilo,“ komentuje situace vedoucí směny, který v Evropáku působí už dvanáct let. „Když jsem tenkrát začínal, stála velká plzeň pětatřicet korun,“ konstatuje.

Ke zdražení se teprve chystají v dalovické hospůdce U Čutňáka. „Vrhnu se na to během víkendu, ještě jsem se k tomu nedostala, ale není zbytí. Počítám s maximálním navýšením o pět korun,“ říká majitelka hospůdky Alena Scherbaumová, která točí desítku, jedenáctku i dvanáctku. Nejlevnější pivo nabízí nyní ještě za 34, jedenáctku za 37 a plzeň za 55. „Naši štamgasti mají stejně ale nejraději dvanáctku. Ve srovnání s předcovidovou dobou zákazníků ubylo a zřejmě ještě ubyde. Rádi si ale u nás popovídají, takže na pivo stále chodí. Už to není ale každý den, jak bývalo zvykem, ale třeba obden, jak se spolu domluví,“ poznamenává hospodská.

Stejné ceny piva jako na konci loňského roku mají také zatím ve Velkopopovické restauraci. Velká dvanáctka Kozla tam tak stále přijde na 79 korun. „Zatím jsme nezdražovali. Máme to tak zkrátka nastavené,“ uzavírá Michaela Machová.