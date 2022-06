Spuštěním pravidelných chartertových linek do turecké Antalye zdaleka nekončí aktuální plány vedení karlovarského letiště ani Karlovarského kraje, které mají pomoci nejen k lepším hospodářským výsledkům letiště, jenž vlastní právě kraj, ale i oživení turismu v regionu. Už příští rok by totiž mohly být zahájeny pravidelné letecké spoje do izraelského Tel Avivu, ale i další charterty, tentokrát na řeckou Krétu. Tyto informace zazněly 15. června, kdy z karlovarského letiště právě odlétali první cestující do Turecka. Na charteru se dohodl Karlovarský kraj s cestovní kanceláří Čedok, která na jeden let získá od kraje příspěvek sto tisíc korun. Tyto peníze byly použity na marketingovou kampaň. Velkou výhodou pro turisty je nejen snadná dostupnost na letiště, ale i fakt, že po celou dobu své dovolené mohou na letišti nechat auto zaparkované zcela zdarma.

První let byl zcela vyprodaný, a to podle finančního ředitele Čedoku Tomáše Kosaře už několik týdnů dopředu. "Když jsme se dočetli, že z Karlových Varů se bude létat do Turecka, s dcerou jsme neváhaly a okamžitě zájezd objednaly. Jsme Varáci srdcem i duší, tak nebylo co řešit. Zájezd jsme vybraly, protože se odlétalo z Karlových Varů," svěřila se Květa Šímová, která do Antalye odlétala se svou dcerou a jejími dvěma malými dětmi. V Turecku už byla několikrát. A stejně na tom byly i Lucie Kovářová a její matka Alena Banďouchová. "Vůbec jsme se nerozhodovaly a zájezd koupily. Je to velmi výhodný spoj a Turecko máme rády, byly jsme tam už několikrát," svěřily se dovolenkářky.

První charterový let do Antalye se neobešel bez technických problémů. Kvůli softwarové chybě v řízení leteckého provozu, k níž došlo během středy a která zkomplikovala leteckou dopravu v celé České republice, se cestující dozvěděli, že jejich let bude mít zpoždění přibližně 2,5 hodiny. Místo plánované 19. hodiny tak nakonec opouštěli karlovarskou půdu před 22. hodinou.

"Jsem přesvědčen, že tento projekt bude úspěšný, protože zatím to vypadá, že i další turnusy budou vyprodány. Mají o ně zájem nejen Karlovaráci, ale hlásí se nám i lidé z Plzně, Chomutova či Mostu. Do Antalye budeme létat pravidelně každou středu až do konce září se společností Smartwings. Rádi bychom spustili i další chartery z Karlových Varů. Zatím mohu prozradit, že pro příští sezónu plánujeme Krétu, která bude také v týdenních cyklech, a možná spustíme ještě něco dalšího. Zatím nechceme ale sdělovat nic bližšího," uvedl finanční ředitel Čedoku Kosař.

Hejtman Petr Kulhánek (KOA) pak doplnil, že kraj jedná o zahájení pravidelných linek do Tel Avivu v Izraeli. "Řešíme to s Česko-izraelskou komorou. Vypadá to, že by to mohlo vyjít už od příštího roku," řekl hejtman.

Jednatelka letiště Alice Justina Undus kvitovala, že zahájením letů do Turecka může letiště opět po covidové pauze dělat svou práci. "Doufáme, že se podaří vybudovat pravidelné linky do Izraele. Nedá se očekávat závratný hospodářský výsledek. Ten letošní stále plánujeme ve schodku 26 milionů korun. Tento objem už přitom reflektuje zahájené charterové lety do Antalye," konstatovala jednatelka letiště.