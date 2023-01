Záměry a představy společnosti AF Company, která vlastní zchátralý areál pivovaru v karlovarských Rybářích a chce ho přestavět na nové bytové centrum se službami, během posledních dvou let doznaly většího skluzu. Nyní ale to vypadá, že se plány nakonec změní v realitu a nezůstanou, jak tomu u podobných projektů bývá, jen na papíře. Jak totiž tento týden potvrdil Deníku projektový manažer společnosti Miroslav Příkop, majiteli se opravdu podařilo už v prosinci zahájit jednání s dotčenými orgány ohledně výstavby. Tuto zprávu uvítají nejen obyvatelé přilehlé Sokolovské ulice, ale i strážníci městské policie a také hasiči, protože pivovar obývají bezdomovci a narkomani, kteří dělají z Rybářů jedno z nejméně bezpečných míst ve městě.

"Dokončili jsme projektovou dokumentaci, kterou jsme v prosinci předali orgánům. Ty nyní mají zákonné lhůty, aby se k nim vyjádřily. Pokud nenastanou komplikace, v únoru bychom mohli požádat o územní řízení," konstatoval manažer společnosti. Jak dodal, znamená to tedy, že v únoru by do areálu mohly najet už buldozery, které zchátralé objekty srovnají se zemí. Vize AF Company z konce roku 2020 přitom byla, že územní řízení chtěli zahájit už v létě roku 2021.

Současná doba s sebou nese problémy. Nejdříve přišel covid, který plány majitelů pivovaru zpomalil. Pandemii vystřídala další krize doprovázená rekordní inflací. Podle Příkopa ovšem projekt není ohrožen kvůli financím. "Někdy na podzim bychom mohli začít s přípravnými pracemi, jako jsou například přípojky," dodal.

Přestavba areálu, jejímž smyslem je vytvořit nové městské centrum v Rybářích, má být rozdělena do několika etap. V rámci té první by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu, který se nazývá Nové centrum Rybáře, se počítá i se službami, supermarketem či parkovištěm. Má tam vzniknout i náměstíčko. Investoři také uvažují o propojení centra komunikací s Dolní kamennou, na což by mohl navázat i nově plánovaný most do Charkovské ulice.

Nelegální obyvatelé pivovaru ale tomu, že by se s rozpadlým areálem mělo začít něco dít, příliš nevěří. "Bydlím v pivovaru asi dva a půl roku. Bydlet se tam dá. Tady žádný majitel není, nevěřím tomu, že to půjde k zemi. Deset let už to bourají. A pokud by na to skutečně došlo, kam půjdu? Kamkoliv," řekl Deníku vloni v říjnu jeden z obyvatel pivovaru.

"Už bylo na čase. S demolicí se mělo začít už dávno. Vadí nám, že tam opakovaně hoří, že tam jsou bezdomovci. Co se denně děje na té Sokolovské ulici, je prostě katastrofa," komentovala situaci místní obyvatelka a zaměstnankyně trafiky.