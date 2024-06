Nejhorší, ale ne všem, dalo by se říci. Lidem v Karlovarském kraji se příliš dobře nevede, což dokazují statistiky, daří se jen cestovnímu ruchu. Černá čísla by proto ráda redakce řešila v debatě Deníku s prezidentem Petrem Pavlem.

Věta „Karlovarský kraj stále něco říká. Je to nejhorší kraj, historicky ve všem,“ kterou pronesl bývalý premiér Andrej Babiš, když region drtila v roce 2021 covidová pandemie, se vryla do paměti zdejších obyvatel natolik, že označení nejhorší kraj historicky ve všem se stalo jakýmsi synonymem pro západní kout republiky. Někdejší premiér měl bohužel pravdu, naštěstí je ale přece jen něco, v čem má Karlovarský kraj oproti jiným regionům náskok, a to je cestovní ruch.

Lidem se v Karlovarském kraji příliš dobře nežije, což potvrzují nelichotivé statistiky. Nejde jen o mzdy, které jsou dlouhodobě nejnižší v republice. Důkazem je i nejnižší porodnost, nejvyšší rozvodovost i nejnižší podíl vysokoškoláků a maturantů, naopak je tu nejvíce lidí, kteří dosáhli jen základního vzdělání. Pesimistická čísla by proto chtěla řešit redakce při nedělní debatě Deníku s prezidentem České republiky Petrem Pavlem, kterou budou moci lidé sledovat i on – line na webech Deníku.

„Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla v našem kraji za loňský rok 37 tisíc 470 korun. To je téměř šest tisíc korun méně, než kolik činí průměrná mzda v České republice a dokonce o 15 877 korun méně než v hlavním městě,“ upozorňuje Martina Soukupová, vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech. Praha je opravdu strop, ale například i v takovém Jihomoravském kraji, který se umístil na třetím místě za krajem Středočeským, berou lidé mnohem více, a to bezmála 44 tisíc korun.

A protože mají lidé v Karlovarském kraji hlouběji do kapsy, není divu, že partneři otálejí s rodinami. Vloni se tu narodilo v přepočtu na tisíc obyvatel nejméně dětí, a to 7,2. „Průměr České republiky je na tisíc obyvatel 8,4 narozených dětí, což je o 1,2 dítě více, než se narodilo u nás. Nejvíce se děti rodí v hlavním městě, kde na tisíc obyvatel připadá 9,1,“ pokračuje analytička statistického úřadu.

Karlovarský kraj je bohužel nejhorším i v rozvodovosti. Vloni na tisíc obyvatel připadly dva rozvody, celkem jich bylo 589. Nejlépe naopak drží manželství na Vysočině, kde se z tisícovky obyvatel rozvedlo jen 1,6.

Kvůli absenci vysoké školy není divu, že na Karlovarský kraj připadá i nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tuto skutečnost umocňuje navíc fakt, že mnoho těch, co odejdou studovat mimo region, se už domů nevrátí. „Podíl vysokoškoláků na obyvatelstvu od 15 let je 9,6 procenta. Je to o 7,9 procentního bodu nižší než celorepublikový průměr, který činil vloni 17,6 procenta. Ve srovnání Praha jako hlavní město jich má 33,7 procenta,“ konstatuje Soukupová s tím, že i maturantů má Karlovarský kraj nejméně v republice, je to 28,2 procenta, celorepublikový průměr je 30,9 procenta. V čem kraj obsazuje ve vzdělanosti první příčku, je počet lidí jen se základním vzděláním. „Lidí se základním vzděláním je 16,9 procenta, což je o 4,3 procentního bodu více než republikový průměr,“ poznamenává vedoucí informačních služeb.

Tím ovšem černé statistiky pro Karlovarský kraj nekončí. Za rok 2022 vykazuje pátý nejvyšší podíl zemřelých na novotvary, 24,5 procenta, což je o 1,1 procentního bodu více než průměr. V počtu násilných trestných činů je pak na čtvrtém místě. Jak dokazují tabulky Národního výzkumu užívání návykových látek z roku 2021, obyvatelé Karlovarského kraje jsou mnohem náchylnější také k závislosti než ostatní regiony. Přední příčky obsazuje nejen v kategorii užívání nelegálních drog, čelo statistik pak zaujímá společně s krajem Královéhradeckým i v počtu kuřáků, kterých je v kraji více než 30 procent.

V čem naopak Karlovarský kraj vloni vynikal, je cestovní ruch. I v tom má ovšem bohužel rezervy. „Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních činil v Karlovarském kraji celkem 5 094,4 tisíce nocí. Meziročně tak došlo k nárůstu o 17 procent. To je druhý nejvyšší počet přenocování po Hlavním městě Praze. Hosté tráví u nás nejdelší čas ze všech krajů. Karlovarský kraj navštívilo vloni celkem 1,35 milionů hostů, což je o 16,4 procenta více než v roce předcházejícím. Je tedy pátým nejnavštěvovanějším krajem v republice,“ uzavírá analytička.