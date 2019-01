Karlovy Vary - „Já se těším do Třince. Takže je jasné, že postoupíme do dalšího kola,“ říká skalní fanoušek Energie zvaný Krtek

Pavel „Krtek“ Provázek | Foto: Deník/ Jan Čech

V kotli karlovarských hokejových fanoušků je k nepřehlédnutí. Všichni ho znají. Pavel Provázek, zvaný Krtek, doprovází své miláčky na cestě extraligou už více jak patnáct let. „Play–off je něco víc než dovolená u moře,“ říká.

Jak moc se těšíte na play–off?

Takhle. Já se těším do Třince. Myslím si, že takováto odpověď hovoří za vše.

Takže přes Slavii dokážou energetici přejít?

Určitě. Už jenom proto, že z pracovních důvodů mohu jet jenom ve středu a v sobotu máme zase v plánu něco s rodinou. Takže z předkola toho mít moc nebudu. Postoupíme, a to poměrem 3:1 na zápasy.

Máte představu, kolik vás bude play–off stát po finanční stránce?

Odhaduji, že předkolo vyjde se vším všudy zhruba na 5 000 korun.

Pokud by se Karlovy Vary probojovaly až do finále. Ta zkušenost už tu je. Jak velikou škodu utrpí vaše peněženka?

Já jsem to nikdy nepočítal. Ale možná by se za to dalo letět do Egypta. I když tam teď asi ne. Tak třeba na Kypr.

Za hokejem toho hodně nacestujete. Co je lepší? Vlak, nebo autobus?

Pro mě je rozhodující to, abychom někam jeli na dva dny. Na to se těším. A co se týče dopravy, tak je mi to celkem jedno. Na kratší vzdálenosti jsem pro autobus. Na delší pak pro vlak.

Už jste ženatý. Jezdí vaše manželka s vámi?

Jezdí, když není v práci. Jak už jsem řekl, na předkolo nám to oběma moc nevychází, ale těšíme se do Třince.

A co děti?

Tak ty zatím nejsou. Ale když to mně a dětem máma nezakáže, tak budeme jezdit všichni.

Jaké máte priority? Řekněme dovolená u moře, rekonstrukce domu či bytu, nebo play–off…

Za to, co teď řeknu, tak si to doma slíznu. První je play–off, pak ta dovolená a nakonec ten barák.

Kam až Energie ve vyřazovacích bojích dojde?

Přeji si, aby hráči získali titul, ale jsem střízlivý. Na ten nejcennější pohár je malá šance. Myslím si, že až tak daleko nedojdeme.

Takže Třinec vám stačí…

Tak to zase ne. Ale play–off je play–off. Co bude dál, nikdo nedokáže říct. Uvidíme, kam až kluci dojdou.

Co je na zájezdech nejlepší? Co vám toto cestování přináší?

Všechno. Radost, zábavu, atmosféru, napětí, a to nejenom na stadionu. I v autobuse je sranda.