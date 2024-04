„Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla úřední kontrolu v restauraci Hostinec U Kaštanů. Naši inspektoři uvnitř provozovny zjistili výskyt myšího trusu a plísní či znečištěná zařízení. S ohledem na tyto hygienické nedostatky jsme kontrolované osobě uložili úplný zákaz užívání prostor. Trus hlodavců jsme zjistili napříč téměř celou provozovnou, jejíž prostory byly vzájemně propojené, průchozí a bez vnitřních dveří, případně s dveřmi bez prahů. Proto nebylo možné vyloučit, že se hlodavci vyskytují i na místech, včetně barových prostor, kde jsme nezjistili výskyt jejich trusu,“ popisují nedostatky inspektoři na facebookové skupině Potraviny na pranýři.

Rozlučte se, Karlovaráci. Slavobrána na AC Start půjde k zemi

Inspektoři během kontroly kuchyně narazili na znečištěnou mikrovlnnou troubu a digestoř. „V lednici se tvořila viditelná plíseň, navíc v ní byly skladovány nesourodé potraviny a suroviny na přípravu pokrmů, které se mohly vzájemně negativně ovlivňovat. Dvě mikrovlnné trouby byly uvnitř zrezivělé,“ upřesnili zaměstnanci inspekce, podle nichž se plíseň tvořila také na stěnách ve skladu, který měl navíc poškozený strop a opadávala z něho omítka. V čistotě nebyly udržovány ani barové prostory.

„Děláme to třicet let, jsme čistotní. Ale co můžeme dělat, když z jedné strany máme slepice a z druhé koně?" posteskl si provozovatel rodinného podniku František Hořínek. Restaurace se totiž nachází v lokalitě, kde je řada chovatelů koní a Rosnice tam mají spíše charakter vesnice. „Děláme vše pro to, abychom co nejdříve otevřeli, všechny závady se snažíme odstranit," uzavřel podnikatel.