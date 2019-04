Karlovarský kraj /VIDEO/ - Dvě historické lokomotivy opustily chebské depo. Ozdobí železniční muzeum

Jedinečný den za sebou mají chebští železničáři. Vypravili totiž v pátek ráno dvě unikátní lokomotivy z chebského depa na cestu do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Jednalo se o lokomotivy Sergej a Čmelák. Obě brázdily železnice několik desítek let. Před samotnou výpravou lokomotiv do muzea prošly oba železniční skvosty generální opravou a prohlídkou přímo v Chebu. Následně se vydaly na zkušební jízdu do Kynšperka nad Ohří, která dopadla výborně. Pak už nic nebránilo tomu, aby se v chebském depu otočily naposledy.