Obě dvě místa mají doznat významných změn a budou na ně zpracovány architektonické studie. V prvém případě jde o Dvořákovy sady, ve druhém pak o rozsáhlé prostranství před Lázeňským sanatoriem Thermal.

Karlovarský deník už informoval, že město bude ve spolupráci s Kanceláři architektury města (KAM) zadávat architektonickou studii na novou podobu Dvořákových sadů. Jenomže tento záměr sklidil na základě reakcí čtenářů u veřejnosti spíše kritiku. Karlovaráci mohou přitom sami dávat své podněty na možné změny, a to už v sobotu 13. dubna v rámci oslav UNESCO přímo ve Dvořákových sadech.

„My si myslíme, že by nějaká revitalizace tohoto parku měla být. Není to ovšem v tuto chvíli priorita města. Proč nemít na tento záměr hotovou studii, když jednou bychom na realizaci mohli třeba získat dotaci. V rámci změn ve Dvořákových sadech chceme řešit například i plochy, které využívá filmový festival a dochází kvůli tomu k devastaci trávníků,“ reagovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Hned přes lávku se přitom nachází další plocha, kterou mají řešit architekti v rámci soutěže, a to plocha před Thermalem. Ta je ale stále ve vlastnictví státu. I v tomto případě se na nové podobě má podílet KAM. „Já osobně toto prostranství plné rozbitých dlaždic, o které člověk zakopává, vidím jako největší ostudu města,“ konstatoval náměstek Vaněk. „Opakovaně se snažíme, aby tyto pozemky byly převedeny do majetku města, ale zatím se nám to nedaří,“ doplnila primátorka Pfeffer Ferklová.

Ředitel Thermalu Vladimír Novák potvrdil, že tato transakce skutečně v tuto chvíli není na pořadu dne. „Jsme si ale dobře vědomi, že prostranství před hotelem není v ideálním stavu. Proto to chceme řešit, aby se tato situace do budoucna změnila a budeme na tom spolupracovat s Kanceláří architektury města,“ reagoval ředitel Thermalu.

Podle ředitele KAMu Karla Adamce zatím o tom jednání ještě nezačala. „Thermal nás oslovil, předpokládám, že do léta bychom se mohli sejít a říci si podrobnosti,“ poznamenal Adamec a pokračoval: „Ano, je pravdou, že jde o dvě sousední plochy, které by měly doznat změn, a přiznávám, že původně jsem uvažoval, že na to vypíšeme jednu architektonickou soutěž. Nakonec jsme ale dospěli k závěru, že obě plochy jsou tak rozdílné a jiné, že by jedna studie nebyla smysluplná. Na druhou stranu by obě lokality měly přece jen na sebe nějak navazovat.“

Jak Adamec doplnil, podle původních předpokladů to vypadalo, že se soutěž na Dvořákovy sady vypíše ještě do letošního léta, jenomže pořízení všech potřebných podkladů, například stavebně historického, je delší, než architekti předpokládali. Nyní to vypadá, že by se vypsala během léta a na podzim by pak KAM už mohl znát vítěze. „Chtěli bychom, aby na tomto záměru participovali i Karlovaráci. Zajímá nás jejich názor, a proto ho mohou sdělit na prvních oslavách UNESCO,“ uzavřel ředitel KAMu.