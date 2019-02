Karlovarský kraj – Na více než než 546 milionů korun přišly v loňském roce opravy a rekonstrukce komunikací, které nechal provést Karlovarský kraj.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Edwin Otta

Za tyto peníze se výrazně vylepšil stav 101 kilometrů silnic II. a III. třídy a také 15 mostů. V letošním roce by chtěl vynaložit minimálně stejnou částku.

Z rozpočtu Karlovarského kraje šlo do oprav silniční sítě okolo 222 milionů korun. Přes 164 miliony kraj dostal ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Další nemalé finance se nám podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu a z programů přeshraniční spolupráce. Z těchto peněz je například dotována stavba obchvatu Mariánských Lázní, který celkem bude stát 263, 4 milionu korun, nebo silniční spojení z Plesné do německého Bad Brambachu, které na české straně stojí 76, 4 milionu korun. Situaci nám ale pořád komplikuje to, že předem nevíme, kolik peněz na každý rok dostaneme od SFDI. Máme sice projekty v zásobníku, ale jejich přípravu kvůli nejistému objemu peněz od státu to zbytečně brzdí,“ uvedl náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

Pro letošní rok počítá kraj zhruba se stejnou výší příspěvku pro Krajskou správu a údržbu silnic, jako byl v loňském roce. „Momentálně aktualizujeme plány staveb na rok 2019 a upravujeme zásobník akcí podle priorit. Na letošek počítáme s pokračováním stavby průtahu Dubinou na Karlovarsku, dokončovat se bude silnice v úseku z Vřesové do Tatrovic na Sokolovsku, chystá se oprava mostu ve Valech na Chebsku. S evropskou dotací by se měly dělat velké stavební akce. Mimo jiné například modernizace silnice Hlinky – Bochov a křižovatka Anenské údolí,“ konstatoval ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jan Lichtneger.

Karlovarský kraj bude také pokračovat v podpoře oprav a stavebních úprav místních komunikací v obcích. Nový dotační program po dohodě se starosty obcí poprvé začal vloni, kdy z něj příspěvky čerpalo 16 obcí. Velký důraz dbá kraj i na bezpečnost silničního provozu a preventivní akce. „Jako jediný kraj máme v rozpočtu položku BESIP ve výši 5 milionů korun na zvyšování bezpečnosti a odstraňování nebezpečných míst na silnicích,“ upřesnil Martin Hurajčík. V jednom z krajských dotačních programů se také podporuje obnova stávajících a vznik nových dopravních hřišť.