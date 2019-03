Karlovy Vary – Karlovarská radnice už má stanoveny priority oprav mostů. Jako první přijde na řadu most Kapitána Jaroše ve Dvorech, který město vrátilo dodavateli kvůli několika závadám, jež se projevily až po předání stavby do užívání.

Po otevření Doubského mostu začne oprava mostu Kpt. Jaroše | Foto: Deník / Roman Kořinek

„Jedná se o reklamační řízení a most bude v rámci reklamace opraven na náklady dodavatelské firmy. Práce ale mohou začít až poté, co bude otevřen most Doubský, který je nyní uzavřen, bude zdemolován a postaven zde most nový,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík s tím, že Doubský most by měl být otevřen na konci letošního roku.