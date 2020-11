„V úterý dne 17. listopadu v odpoledních hodinách přijali policisté na linku 158 oznámení o nálezu předmětu připomínajícího munici. Na místo ihned vyjela policejní hlídka, která si posléze vyžádala součinnost policejního pyrotechnika. Ten po příjezdu vyhodnotil, že se jedná o protipancéřový granát. Následující den ho bezpečně zlikvidoval,“ řekla mluvčí policie Eva Valtová.

Policisté v Karlovarském kraji řeší případy nálezu staré munice poměrně často. Lidé by při jejich objevení neměli podceňovat ani staré a zkorodované výbušniny a jiné předměty. V případě nálezu by s nimi v žádném případě neměli manipulovat a měli by ihned informovat policii. Poté je třeba vyčkat do příjezdu hlídky a místo nálezu zabezpečit tak, aby se k němu nepřiblížily další osoby.

„Pokud se nebude jednat o munici, nikdo se zlobit nebude. Lepší je vždy nález ohlásit, než aby došlo k neštěstí,“ dodala mluvčí.