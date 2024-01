Zimní počasí s mimořádnou už letošní druhou sněhovou nadílkou na Karlovarsku dlouho nevydrží. Už od pondělka hlásí meteorologové výrazné oteplení, k nimž se v následujících dnech přidají i poměrně vydatné dešťové srážky. Jak uvedl meteorolog Jan Sulan z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, do toho má foukat také silnější vítr, což ještě více oblevu zesílí. Nejtepleji a nejvydatněji pršet má přitom ve středu 24. ledna, tedy přesně měsíc od Štědrého dne, co Karlovy Vary zasáhla velká voda.

Blíží se další velká voda. Most u Meandru zůstává ale stále dole | Video: Kopecká Jana

„Přijde oteplení a těch srážek, které spadnou na Karlovarsku, nebude málo. Zatím je ale předčasné říkat, zda to způsobí podobné problémy jako v době Vánoc. Tehdy byly srážky větší,“ říká meteorolog Sulan.

Pršet má začít v pondělí, kdy lze očekávat nejvyšší teploty do 7 stupňů Celsia. Během dne může napršet 2,3 milimetrů. „Největší zlom čekáme ve středu, kdy má být nejtepleji a má také nejvíce pršet,“ pokračuje Sulan. Ve středu 24. ledna se mohou teploty vyšplhat až na 10 stupňů, napršet může dokonce až 10 milimetrů. Déšť má pokračovat ovšem i ve čtvrtek a pátek. „Jaký vývoj bude počasí mít a zda budou srážky tak intenzivní, budeme moci říci až začátkem příštího týdne,“ vysvětluje.

Ostrov má první profesionální hasiče. Jako jediní v kraji mají dronový vůz

Středa bude teplá i na horách. Podle Sulana mohou teploty na Božím Daru dokonce dosáhnout až pěti stupňům Celsia. To tedy znamená, že sníh bude tát i na horách.

Velká vánoční voda upřela v Karlových Varech pozornost na most na Meandru, který je potřeba preventivně zvednout právě při zvýšených průtocích v řece Ohři. Město ho ale nestihlo vysunout. Naštěstí se nenaplnily prognózy meteorologů, voda ho nestrhla ani nedošlo k problémům kvůli kmenům, které by se o most mohly vzpříčit. Zaměstnanci Lázeňských lesů, pod které záležitost s mostem spadá, se následně opakovaně snažili most zvednout, protože se blížila další velká voda. Kvůli technické závadě se jim to ale nepodařilo. „Technika je opravená, ale bohužel stále nevíme, zda je funkční. Pro to, abychom ji mohli vyzkoušet, nejsou totiž vhodné klimatické podmínky, stále mrzne,“ uzavírá mluvčí radnice Jan Kopál.