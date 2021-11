Už na 25 narostl počet pozitivně testovaných, kteří potřebují hospitalizaci v karlovarské a chebské nemocnici. V karlovarské leželo 16. listopadu 21 pacientů, další čtyři pak v chebské. "V obou nemocnicích máme po dvou covidních, kteří jsou hospitalizováni na jednotce intenzivní péče," informovala mluvčí nemocnice Markéta Singerová.

Dodala, že co se týče těžkých pacientů v karlovarské nemocnici, jeden z nich je teprve ročník 1974 a není očkován. Druhý, kterému není ani šedesát let, je pak už bohužel napojený na umělou plicní ventilaci.

"Chceme znovu apelovat na veřejnost kvůli očkování. I když je podíl hospitalizovaných očkovaných a neočkovaných půl na půl, mezi těmi, co jsou po vakcinaci, je mnoho starších lidí, kteří mají i další onemocnění a navíc jsou už delší dobu po druhé očkovací dávce. Čím více času uplyne po druhé várce, tím se ochrana snižuje. A to se projevuje především u starších ročníků," zdůraznila mluvčí.

Je si dobře vědoma toho, že průběh covidu těch, co jsou hospitalizovaní nyní, se oproti těm před měsícem, opravdu zhoršil. "Zatím ale situaci personálně zvládáme a ještě nepotřebujeme naštěstí pomoc dobrovolníků, ani armády či hasičů. Stále běží naplánované operace. Chceme to udržet co nejdéle, jak to jen půjde," konstatovala Singerová.

Ti, co se rozmysleli, že se nakonec nechají naočkovat, mohou využít i očkovací centra pro neregistrované. V karlovarském obchodním centru Varyáda, kde se dokonce tvoří fronty, je zájemcům k dispozici každý den, v Chodově to bude v nadcházející dny 22. a 26. listopadu.

Počty pozitivně testovaných rostou už i v Karlovarském kraji. Jak uvedla mluvčí hygieny Michaela Zajíčková, nejhůře od jarní vlny bylo 12. listopadu, kdy za jediný den bylo nahlášeno 173 nových případů. "K 14. listopadu eviduje krajská hygienická stanice na území Karlovarského kraje 17 aktivních clusterů, z toho jsou dvě v zařízení sociálních služeb, jedna v mateřské, devět v základních, čtyři ve středních školách a jedno na jednom pracovišti," doplnila mluvčí hygieny.