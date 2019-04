Do instalace značení, které má řidiče přinejmenším v tomto úseku zpomalit, se pustili správce Záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera v Bublavě Vladimír Tomáš Smolík se svým kolegou. „Jakmile se i večer oteplilo, žáby začaly migrovat a na silnici jsou jich bohužel rozjeté desítky,“ říká Smolík. Je mu jasné, že dalšímu úhynu jen těžko zabrání a účinnější bude až vybudování speciálních zábran. „K tomu se ale patrně dostaneme až v příštím roce. Nyní tak věříme, že díky instalaci dopravního značení řidiči přibrzdí a budou maximálně opatrní,“ dodal Smolík s tím, že pod koly aut nachází smrt zejména skokan hnědý a ropucha obecná, která je zvlášť chráněným živočichem.

Podle vedoucího odboru životního prostředí kraslické radnice Jiřího Hejkala je kromě Bublavy rizikovým místem také silnice kolem rybníka Tajch v Šindelové.

„Jsou to dva nejkritičtější úseky na Kraslicku,“ potvrdil. „Nechali jsme zpracovat průzkum i dalších míst. Až budeme mít výsledky, pozveme odborníky na obojživelníky, se kterými budeme řešit, jak živočichy ochránit,“ sdělil. Řešením se nabízí vybudování speciálních podchodů nebo záchytných systémů, které žáby pomocí instalovaných kolíků a plachet navedou do kbelíků, ze kterých je pak nutné je přenést do rybníků, kde se rozmnožují.

V Karlovarském kraji je rizikových míst mnohem více. Na Sokolovsku se mluví ještě o lokalitách v Liboci, Hraničné nebo v Přebuzi. V pohotovosti jsou ochránci přírody také v Karlových Varech, a to v okolí vodní nádrže Krach a u jezírka Malé Versailles.