Ostrov – Ostrov připravuje pronájem části technologie městské společnosti, zaměstnanci zvažují stávkovou pohotovost.

Ostrovská teplárna. | Foto: Deník/Petr Toman

Stávkovou pohotovost zvažují zaměstnanci Ostrovské teplárny. Nelíbí se jim záměr tamních radních na část pronájmu objektu soukromému investorovi.

Zda skutečně budou tímto způsobem zaměstnanci protestovat, o tom se rozhodne ve čtvrtek (22. listopadu). „Budeme se ještě domlouvat. Podle nás je to neuvážený krok města," uvedl zaměstnanec teplárny, který si přál zůstat v anonymitě.

Ostrovská teplárenská připravuje pronájem soukromé firmě Energo Holding. S tím, že nájemce získá zařízení na patnáct až dvacet let a bude investovat přibližně 250 až 300 milionů korun do vybudování nové kogenerační jednotky na spalování biomasy.

Radnice si od tohoto záměru slibuje stabilizaci a případně i snížení ceny tepla dodávaného v současnosti do Ostrova. Podle starosty Ostrova Pavla Čekana se o záměru pronájmu rozhodne během deseti dnů. Pro musí zvednout ruku čtyři ostrovští radní ze sedmi, protože teplárnu ze sta procent vlastní město a valnou hromadu teplárny rada Ostrova.

Projekt je podle starosty Čekana třeba realizovat v příštím roce, dokud ještě platí státní podpora obnovitelným zdrojům energie. Kogenerační jednotka v teplárně bude primárně vyrábět elektřinu a odpadním teplem pak zásobovat Ostrov. Bude ho tolik, že současní odběratelé využijí jen asi jednu třetinu. „V úvahu tak připadá, že by teplárna mohla dodávat rovněž do okolí, pokud bude zájem a po technické stránce to půjde. Zájemce o projekt se nám ozval sám a zahájili jsme jednání," uvedl starosta.

Představenstvo Ostrovské teplárenské vypracovalo k záměru na pronájem části zařízení odborné stanovisko. „Do jeho dalšího projednání v orgánech společnosti se ale nebude vyjadřovat," uvedl ředitel Tibor Hrušovský.

Ostrovské teplárenské loni klesl zisk meziročně o 800.000 na 1,9 milionu korun. Celkové výnosy 183,8 milionu meziročně klesly o zhruba 14,9 milionu korun.

Firma Energo Holding se sídlem v Praze vznikla podle obchodního rejstříku letos v lednu jako akciová společnost PXR Czech se základním kapitálem dva miliony korun. Jako hlavní předmět podnikání je uvedena výroba, obchod a služby. PXR Czech byl poté koncem února změněn na Energo Holding a předsedou představenstva se stal karlovarský podnikatel Milutin Perič.