„Kolem jednoho občana v části Pod Rohem se utvořila určitá iniciativa. Vyčítají nám, že se zde necítí plnohodnotně. Problém je ale historický, a to ještě z dob, kdy se tady začaly stavět rodinné domy. Developeři tu plánovali bohatou vybavenost včetně třeba parku, nakonec z toho ale sešlo. Skutečnost je nyní taková, že obec v části Pod Rohem 1 nevlastní v podstatě nic, nepatří jí ani pozemky pod komunikacemi. To všechno je ve vlastnictví developerské firmy KDT,“ vysvětluje starosta Jenišova Jiří Stehlík.

Skupina, která se snaží o odtržení části Pod Rohem, se utvořila kolem právníka Ronalda Němce. „Přišlo za mnou takových osm, deset lidí, kteří si stýskají na nerovné podmínky. Tak jsem se chopil iniciativy a chtěl bych otevřít debatu, co s námi dále bude. Vadí nám, že Jenišov soustřeďuje všechny své akce do staré části a na nás v horní části kašle. Ve Starém Jenišově se toho děje hrozně moc a nám tu neuspořádají ani bleší trh. Že zde obec nevlastní pozemky? Na účtu jí leží miliony korun, tak ať nějaký vykoupí a mohla by nám na něm něco zřídit,“ říká Němec.

Ten se stejně jako i údajně další obyvatelé domnívá, že by bylo mnohem logičtější, kdyby Pod Rohem spadalo pod Karlovy Vary. „Krajské město by na nás jedině vydělalo, protože by tak opět po našem přičlenění překročilo hranici padesát tisíc obyvatel, takže by to bylo pro něho finančním přínosem. A ano, přiznávám, že výhody by byly vzájemné, protože my bychom pak po Karlových Varech chtěli zajistit některé služby, které nyní nemáme. S vedením magistrátu jsem o to doposud nejednal,“ pokračuje Němec, který zatím zjišťuje, jaká je mezi místními po této alternativě poptávka. „Pokud by byla velká, na jaře bychom to celé spustili. Pak bychom hledali ale jiné legislativní řešení než referendum, protože mi nepřijde vhodné, aby o naší budoucnosti jednali starousedlíci ze staré části,“ dodává. „Iniciativa nemá reálný základ, referendum dohromady nedají,“ komentuje snahy obyvatel Pod Rohem starosta.

Zdroj: Kopecká Jana

Zástupce společnosti KDT Tomáš Dvořák říká, že kdyby byla obec ochotná komunikovat, domluvili by se. „Když se obec bude chovat předvídavě, není problém, abychom jednali o pozemcích pod komunikacemi. Zda bychom je Jenišovu prodali či zdarma převedli, ještě nevím. Domy se tu stavěly v roce 2004 a tehdy takový postup legislativa umožňovala, pozemky tak zůstaly v majetku developerů,“ dodává Dvořák, který zároveň upozorňuje, že komunikace nejsou jediným oříškem. KDT totiž Pod Rohem stále vlastní i vodovod a kanalizaci. I o těchto inženýrských sítích jsou ale podle něho developeři ochotni s jenišovskou radnicí jednat.