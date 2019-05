Karlovarský kraj /VIDEO/ – Nepomohla petice, protesty karlovarských politiků, výhrady lékařů, hoteliérů ani obcí poblíž Karlových Varů. Smlouva mezi společností F Air a karlovarským mezinárodním letištěm o výcviku civilních pilotů už je uzavřena.

„Její znění bylo projednáno krajskou radou a byla podepsána 6. května. Do registru bude vložena nejpozději 31. května,“ potvrdila informace Jana Pavlíková, krajská mluvčí. S každodenní leteckou výukou by chtěla firma začít co nejdříve. „A to už v červnu,“ uvedl Michal Markovič, ředitel společnosti.