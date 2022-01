Kvůli nepokojům v Kazaschstánu se pozornost zaměřuje i na majetek tamních politických mocnářů. Jde především o rodinu bývalého kazachstánského prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Právě on a jeho nejbližší totiž dokázali vytěžit z bohatství této země maximum a po světě nakoupili mnoho luxusních nemovitostí. Jejich hledáčku neunikly ani Karlovy Vary, kde majitelé mnohých atraktivních vil i hotelů kvůli složité vlastnické struktuře jsou jen těžko dohledatelní.

To, že řadu domů v karlovarském lázeňském území vlastní mocnáři z Ruska či zemí bývalého Sovětského svazu, se šušká už dvacet let. Své o tom vědí i realitní makléři. Otevřeně se ale nikdo k tomu nechce vyjadřovat. "To víte, že se to ví, ale nikdo vám to narovinu neřekne. Tak se třeba říká, že vilu Quissisana poblíž Puppu vlastní manželka moskevského starosty. Přes složitý propletenec různě nastrčených firem se ale těžko dokazuje, kdo tyto domy skutečně má. My jako realitní makléři jsme pak mnohdy vystaveni dost nepříjemné situaci, když se vyplňuje takzvaný AML dotazník," říká jeden z karlovarských odborníků v prodeji nemovitosti, který si nepřál být jmenován. AML dotazník je povinnou součástí podpisu smluv při transakcích v oboru nemovitostí, musí ho vyplnit se svými klienty ale i finanční poradci. Je to jeden z mála nástrojů, který má bránit před praním špinavých peněz a tedy před manipulací s penězi z nelegální činnosti. "Občas se stává, když jednáme s některými klienty z Ruska či postsovětských zemí, že když dojde na vyplnění tohoto AML formuláře, tak s ním mají problém. Odmítnou ho zkrátka vyplnit. A co se stane? Jdou za jiným makléřem, který to s nimi šikovně obejde a v podstatě do něho uvede nepravdivé údaje. AML dotazník je sice povinným dokumentem, ale pravost údajů na něm téměř nikdo nekontroluje, kontroly jsou jen namátkové, což je pochopitelně špatné. Měli bychom mít možnost nahlédnout i do daňového přiznání. Rus vám ho ale většinou neukáže," pokračuje karlovarský makléř.

Reportérům redakce RFE/RL se podařilo zjistit, že rodina Nazarbajevova vlastní v Karlových Varech čtyři domy - Hotel Corso na Staré Louce, Hotel Mignon a Vila Ahlan v Sadové ulici a Myslivna na Sovově stezce. V Sokolově pak mají Sportcentrum Hruškova.

Změna vlastníků je zřejmě nejpodivnější v případu Myslivny. Objekt se nachází v lese nad palácem Bristol poblíž mezistanice lanové dráhy Jelení skok. Ještě před pár lety ji ale vlastnilo ministerstvo vnitra, kdy mu ještě šéfoval Ivan Langer. V roce 2009 ovšem ministerstvo, které tehdy vlastnilo po republice hned několik takových lázeňských léčebných ústavů, se je rozhodlo dlouhodobě pronajmout. Byl to Lázeňský dům Tosca a Myslivna v Karlových Varech, Mercur v Mariánských Lázních, Luna ve Františkových Lázních a Hubert v Luhačovicích. Celou transakci ale provázely velké otazníky. Soutěž na pronájem vyhrála firma bez licence na lázeňství, a to na dvacet let, ačkoliv zákon stanovoval maximálně osmiletou délku pronájmu. Podiv vzbudil v roce 2009 i neprůhledný kapitál společností, které se kolem celé transakce pohybovaly. Pronájem vyhrála pražská akciová společnost Temparano. Ta podle Živnostenského rejstříku činnost zahájila 29. září 2008, tedy den před vyhlášením výběrového řízení. Hodnota Myslivny je podle zahraničních reportérů 30 milionů korun. Podle aktuálního výpisu z katastru ji vlastní společnost Margotrade Investments, kde je jednatelem Aizhan Bexeitova z Kazachstánu. Vlastnit ji má ale zeť kazachstánského prezidenta Timur Kulibajev.

Hotel Corso, jehož hodnota není známa, pak je psaný na společnost Kalmo II, kde je jednatelem Zelina Katranova. Nachází se tam luxusní obchody s oblečením. Zbývající dvě nemovitosti v malebné Sadové ulici, hotel Mignon a Vilu Ahlan pak podle katastru nemovitostí vlastní společnost Mignon II, kde je je jednatelem opět Aizhan Bexeitova. Tyto nemovitosti mají údajně spadat do majetku Kajrata Boranbajeva, který také patří k Nazarbajevově rodině.