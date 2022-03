Desítky let, možná až třicet, byla uzavřená lávka, která vedla nad řekou Teplou mezi Císařskými lázněmi a kostelem svatého Petra a Pavla v Karlových Varech. Ve středu 16. března sem jeřáb s pomocí stavebních specialistů umístil repliku původní lávky, která podle mluvčího magistrátu Jana Kopála byla instalována už v roce 1895. "Nová lávka stála 4,5 milionu s DPH a oficiálně bude hotova do konce dubna. Do zahájení sezony bude určitě zprovozněna," doplnil mluvčí Kopál.

Litinové přemostění bylo ve středu instalováno na své finální místo, do jeho zprovoznění ale zbývá ještě dokončit některé detaily. "Jde o vstupy na lávku, pilířky i povrch. Ten bude z žulových desek," upřesnil Jiří Sára, jednatel firmy Bauing, která měla zakázku na starosti.

Znovuzprovoznění přemostění v tomto místě po tak dlouhé době začalo být aktuální v momentu, kdy se podařilo zahájit rekonstrukci Císařských lázní. Nedaleko se totiž nachází Festivalový most, takže lávka v této lokalitě nebyla až tak nutná. "Vzhledem k tomu, že se u nedaleké Galerie umění plánuje parkovací dům, bude Goethova lávka pohodlnou zkratkou. Jinak by lidé museli procházet až přes Festivalový most," vysvětlil Kopál s tím, že zásadní rekonstrukce se dočká letos i Festivalový most.

Jak dodal ředitel Sára, projekt na repliku lávky zpracoval Pontika ateliér. "Není to ale přesná kopie původní lávky, protože se z ní už mnoho nedochovalo. Při realizaci jsme tak vycházeli především z dobových fotografií. Nová lávka je přibližně 19 metrů dlouhá a jen litinová konstrukce váží 19 tun," uvedl jednatel Bauingu.

Zároveň si posteskl, že Goethova lávka byla pro něj jako karlovarského patriota určitým danajským darem, a to kvůli zdražení cen hlavního materiálu. "Krátce po podpisu smlouvy se cena železa totiž zvýšila na dvojnásobek. Stáli jsme tedy před otázkou, jak tuto zakázku dokončit. I když jsme se obrátili na město Karlovy Vary, tak město navýšení vstupních cen neakceptovalo. Ztrátu tak absorbovala naše firma. Rozdíl byl asi milion, co jsme zaplatili ze svého," uzavřel ředitel Sára.