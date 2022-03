Rozšířená poptávka:

• jídelní stoly

• jídelní židle

• postele s vyměnitelnou matrací (nikoliv válendy)

• matrace

• polštáře

• prostěradla

Nadále URGENTNĚ poptáváme následující věci ve větším množství:

• spací pytle

• deky, přikrývky

• povlečení

• spací podložky (karimatky)

• jídelní židličky

• sunar pro různé věkové kategorie (v měsících)

• čaj v sáčcích, cukr, rýže ve varných sáčcích, těstoviny, sůl, koření

• vepřové ve vlastní šťávě, párky, paštiky, marmelády/džemy v malých baleních

• trvanlivé mléko

• prací prášek, jar, úklidové prostředky, houbičky na mytí nádobí

• hygienické potřeby pro ženy

• inkontinenční pleny pro seniory

Darované věci nemusí být nové, ale měly by být funkční a ve stavu k okamžitému použití. Při poskytnutí matrací, přikrývek, polštářů, spacích pytlů, lůžkovin a dek prosíme o jejich zabalení nejlépe každého zvlášť do obalu či pytle. Potraviny by měly být hygienicky zabalené a před skončením doby trvanlivosti.

Příjem materiální pomoci je organizován v Centrálním skladu humanitární pomoci Karlovarského kraje, který se nachází ve Staré Roli na adrese Závodu míru 166/66, Karlovy Vary - každý den od 8 do 18 hodin.

