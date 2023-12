Na devátém ročníku se podařilo vybrat rekordní částku peněz.

Podívejte se: Do Běhu s čelovkou v Ostrově se zapojily stovky účastníků | Video: Kopecká Jana

Obrovský úspěch měl letošní 9. ročník Běhu s čelovkou, který se konal v Ostrově pod záštitou spolku Pomáhej srdcem. Na Mírovém náměstí panovala skvělá nálada, a to i přesto, že teplo rozhodně nebylo.

Ačkoliv se nesešel rekordní počest účastníků, podařilo se vybrat nejvíce peněz za celou historii této charitativní akce, která je zaměřená na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. „Udělali jsme rekord, máme 146 tisíc korun,“ hlásila organizátorka akce Michala Valentová, která sama touto nemocí trpí. „Mám z letošního ročníku opravdu velkou radost a chci všem, kteří nám pomohli a také těm, co se běhu zúčastnili, poděkovat,“ reagovala organizátorka.

Zdroj: Kopecká Jana

Na trasu dlouhou pět kilometrů se nakonec vydalo s baterkami 521 účastníků (rekord ze čtvrtého ročníku je 733 - pozn. red.). A nebyli to jen ostřílení sportovci, ale i malé děti či psi. Ti všichni byli kvůli nevyzpytatelnému počasí varováni před možnou ledovkou na trati.

Symbolem letošního ročníku se stala paní Růžena, která se bohužel sobotní akce osobně účastnit nemohla. Druhá polovina výtěžku pak putuje projektu Sanitka přání, díky němuž si budou moci splnit své poslední tužby obyvatelé Karlovarského kraje, kteří jsou na sklonku života.

„Se Sanitkou přání letos spolupracujeme poprvé. Impulsem pro to byl příběh našeho bývalého dobrovolníka, který už bohužel není mezi námi. Tomu ve 22 letech diagnostikovali nádor na mozku, a jeho posledním přáním bylo projet se na kole. Nemoc však postupovala příliš rychle, a tak jsme pro něj Sanitku přání bohužel už zorganizovat nemohli,“ vysvětlila Michala Valentová.

Sama je vážně nemocná a během let s touto nemocí, která ji i na nějaký čas uvěznila na invalidním vozíku, pochopila, že se s ní nedá soutěžit a nedá se nad ní vyhrát.

Přesto se rozhodla, že bude stejně nemocným lidem pomáhat. Letos tak akce pomůže vážně nemocné paní Růženě, které se rapidně zhoršil její zdravotní stav po loňském vážném úrazu nohy. „Paní Růžence diagnostikovali roztroušenou sklerózu, když jí bylo asi třicet let. Vloni ale nešťastně uklouzla, zlomila si stehenní kost, byla operována. Dnes už nevyjde ven bez holi, nemůže hrát v kostele na varhany, což tak milovala a těžce to nese. Ale třeba se to zlepší, a jednou se do kostela vrátí. Část výtěžku Běhu s čelovkou tak půjde na pokrytí nákladů na tolik potřebné rehabilitace a třeba i aklimatizační pobyty, jež zdravotní pojišťovny neproplácejí,“ uzavřela Ostrovačka.

Řekl jsem si, že budu samostatný, a že když to dokáží ostatní, tak já taky

Letošního ročníku se účastnila i celá řada handicapovaných občanů. Například také nevidomý klient TyfloCentra Karlovy Vary Mstislav Schweiner s traserém a pracovnikem TyfloCentra Miloslavem Liškou. Do běhu se i zapojil Ladislav Nykl, kulturista z obce Hory, jemuž v 17 letech spálily troleje více než půlku těla a v důsledku tohoto poškození přišel před dvěma lety o pravou nohu.