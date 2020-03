„Děti mají nařízenou domácí výuku, do níž se mohou dostat přes Bakaláře. Jedno webové nakladatelství nám dokonce během uzavření škol zdarma poskytlo svůj výukový program,“ uvedla ředitelka Základní školy Dukelských hrdinů v Karlových Varech Eva Doušová.

Všichni pedagogové budou chodit do školy do pátku, od příštího týdne zůstanou doma. „Budou mít přidělenou práci na doma,“ dodala ředitelka. Některé třídní učitelky tak například zřídily společné skupiny na mobilní aplikaci WhatsApp, kde dětem píší, co konkrétně mají v daný den do školy vypracovat.

Zatímco malé děti jsou nadšené, starší už si uvědomují, že uzavření škol může působit potíže. „Asi je potřeba, aby se školy zavřely, ale nemělo by to být na moc dlouho,“ poznamenala studentka sokolovského gymnázia Lucka Šedivá.

„Zatím jsme žádné podklady, na co se máme zaměřit, nedostali. Problém není ani tak s přednáškami, horší je to se cvičeními, protože ta si doma vyzkoušet nemohu – například nyní se už učím na patologii, a to mě zkouška čeká teprve v létě. Výhodou je, že mám teď více času se učit,“ dodal Jirka, student třetího ročníku plzeňské fakulty medicíny.

