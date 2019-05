Sokolov /VIDEO/ - Že má Sokolov v oblibě, potvrdil v sobotu před zaplněným Starým náměstím František Nedvěd.

Nejen tím, že sem opět po roce zavítal na Sokolovský dostavník, ale zavzpomínal dokonce na časy nedávno minulé, na akci, kterou byl Sokolov známý. „Sokolov je mi blízký, protože jsme si to tady vždycky moc užili. Když byl Festival politické písně, jezdili jsme sem moc rádi, protože celý festival se odehrával v hospodách a na loukách. To, co bylo v hlavním programu, se nás nikdy moc netýkalo,“ připomněl a sklidil souhlasný potlesk publika. Franta Nedvěd a jeho doprovodná kapela Tiebreak rozezpívali náměstí, stejně jako před nimi Brontosauři revival, Spolektiv, Šafrán a po nich ještě Taxmeni. Teď už se návštěvníci mohou jen těšit na Dostavník příští, který možná dozná příjemných změn, jak zmínili organizátoři.