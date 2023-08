Studio brněnského architekta a vysokoškolského pedagoga Zdeňka Fránka zaujalo KAM především díky jeho referencím. „U úspěšného parkovacího domu v Dolních Břežanech, jehož je autorem, se projevila schopnost architektů z této společnosti propojit technickou preciznost s uměleckým vizionářstvím. Zaujalo nás, jaký vtip se odráží v jejich projektech a jaké díky nim vzniklo konečné výtvarné dílo,“ konstatoval Adamec.

Také v případě studia Dkarchitekti, které rovněž působí v Brně, a to pod vedením Davida Kudly, šlo při rozhodování podle Adamce hlavně o reference. „I tento tým nás přesvědčil skvělými referenčními projekty, které jasně prokazují, že mají dovednost propojit precizní technický přístup s uměleckým duchem,“ poznamenal ředitel KAMu. Jak doplnil, obě architektonická studia mají nyní čas do konce roku na zpracování finální studie. „Příští rok chceme mít hotovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení,“ dodal.

Deník už informoval, že parkovací dům u Galerie umění má vyřešit problém s parkováním v lázeňském území. Až po jeho dokončení může přijít na řadu realizace velkého projektu Divadelního korza, v rámci něhož se počítá s radikálním omezením parkování u Městského divadla. Další garážový dům má stát v areálu bývalého Kattenbecku. Město má s touto lokalitou velké plány, počítá se tam totiž například i s novou moderní centrálou městské policie.

I když vedení radnice má přesnou představu, kde by parkovací domy, které pomohou s parkováním nejen lázeňským hostům, ale i obyvatelům Karlových Varů, mohly stát, stále ale není jasné, jak to bude s financováním jejich výstavby. Radní jsou si dobře vědomi, že provoz bude pro město zlatým dolem, a proto si je Karlovy Vary chtějí ponechat ve svém majetku. Jejich realizace bude ale těžkým oříškem. Náklady všech tří jsou totiž odhadovány na tři čtvrtě miliardy korun. Proto chce město vstoupit do projektu se strategickým investorem. „Odhaduji, že jen příprava koncese bude trvat jeden rok. Než se kopne, to bude tak až za tři roky," prohlásil letos v březnu náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Nadzemní parkovací dům u Galerie umění má stát na současném malém parkovišti. Jak ubezpečoval radní Petr Bursík (ODS), při jeho stavbě bude brán zřetel, aby architektonicky zapadl do tamějšího území, které se nachází pod lesem a na konci lázeňského území.

