Konaly se tam totiž oslavy u příležitosti zápisu Hornického Krušnohoří na seznam UNESCO. Jejich součástí byla mše a řada dalších akcí. Zápis se týká 12 míst v sousedním Sasku, pěti v České republice, z nichž tři se nacházejí na Karlovarsku – Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná a Rudá věž smrti ve Vykmanově.

Představitelé míst, kterých se zápis týká, se shodli, že si zatím ani neumějí představit, co všechno bude nutné v souvislosti se zápisem do UNESCO udělat. „Jsme ve stadiu tápání. Teprve uvidíme, co to přinese,“ uvedl například starosta Jáchymova Bronislav Grullich.

Iniciátor zápisu do UNESCO Hellmut Albrecht z Technické univerzity v Německu připomněl, že na projektu se na německé straně začalo pracovat už před 21 lety, samotný podnět byl podán v roce 1998. „Na začátku jsme měli velké problémy přesvědčit politiky, že tento záměr je smysluplný a že má rozhodně svou podstatu. Bylo nám jasné, že projekt musí být veden z obou stran hranic,“ vysvětlil iniciátor zápisu. Jeho partner z České republiky Michal Urban zdůraznil, jaká velká prvenství dal Jáchymov světu – ražení prvních mincí zvaných tolary, nejstarší uranový důl, první luteránský kostel – kostel svatého Jáchyma, první báňské učiliště. „Není žádný region na světě, který by tolik přispěl hornictví, jako jsou Krušné hory,“ dodal Urban.