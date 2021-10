Na území Karlových Varů je stále mnoho míst, které jsou v hledáčku developerů, kteří by chtěli parcely využít pro stavbu větších nákupních středisek či specializovaných větších obchodů. Jedná se o prostor u Obchodního centra Fontána (Tesco) či naproti Globusu. Zatím jde ale jen o záměry investorů.

"U pozemků, které nejsou v majetku města, registrujeme několik dotazů na úřadu územního plánování, kde investoři zjišťují funkční náplň vytypovaných pozemků dle územního plánu. Takovým případem jsou pozemky u kruhového objezdu u centra Fontána, kde je záměr postavit obchodní středisko či prodejnu," informovala mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Jak upřesnila, pozemky se nacházejí u malého kruhového objezdu za jeho odbočkou, která není ještě funkční a vede do louky. V současné době jsou zde umístěny reklamní billboardy.

Podle ní se na radnici diskutoval také záměr možné výstavby prodejny nábytku na Klínovecké ulici. "Konkrétní záměry či projekty ale nebyly úřadu územního plánování doposud předloženy a nedisponujeme tedy podrobnostmi," poznamenala mluvčí.

Milovníci značkového zboží, které je nabízeno v maloobchodní síti konečným spotřebitelům se značnou slevou, jistě uvítají informaci, že i v Karlových Varech se objevil investor, který by tu chtěl postavit outletové centrum. "Jde ale o záměr tohoto investora z minulosti. Ten plánoval outletové centrum postavit u kruhového objezdu u Globusu. Žádné aktivity jsme ale v poslední době v tomto projektovém záměru nezaznamenali," konstatovala mluvčí Kyselá. Centrum se mělo stavět ve směru od Tašovic na Jenišov po pravé straně před odbočkou na průtah, který vede na Karlovy Vary.

Dlouhých 15 let je už vydané územní rozhodnutí na výstavbu obchodního domu v lokalitě U Vysílače ve Staré Roli, kde kvůli těmto záměrům musely ustoupit soukromé garáže. Velká louka nyní slouží jen jako veřejný prostor pro venčení psů. "Ale ani v tomto případě nikdo žádné aktivity nevyvíjí," uvedla mluvčí radnice.

Jak už Deník před časem informoval, také obyvatelé Růžového Vrchu a Bohatic by se měli dočkat svého prvního hypermarketu. V tomto případě jde na rozdíl od těch předchozích už o realizaci. Centrum by mělo stát v lokalitě Fričovy ulice, kde měly dříve své sklady Stavebniny Raab Karcher. "Tady se jedná o stavební řízení OC Jáchymovská s.r.o., které chce ve Fričově ulici vystavět nákupní středisko. K této stavbě již bylo vydáno povolení na dopravní napojení k nynější komunikaci a výstavbě účelových komunikací, parkoviště, chodníků. Vystavěn by zde měl být objekt s několika prostory pro prodej a služby. Konkrétní náplň nám ale není známa," uzavřela mluvčí magistrátu.

Podle informací Deníku se našel také developer, který chtěl stavět poblíž marketu Makro. "Měl to být opravdu velký obchod. Ale nakonec z toho sešlo," prozradil už před časem zdroj redakce.