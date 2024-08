Jezero Medard na Sokolovsku je právem místem mnohých výletníků. A to na svou velkou budoucnost tato umělá plocha teprve čeká. Rád se sem vrací i Miroslav Brat, komunální politik a novinář z Náchoda, který má na svém kontě nejeden koníček. Patří k němu i podvodní fotografování. Minulý týden se mu na Medardu podařilo ulovit několik mimořádných momentů.

„Důlní jezero Medard je v současnosti mezi rekultivačními vodními plochami pomyslným králem. Jde o největší jezero svého typu, které v naší krajině člověk vytvořil. Jeho plocha zabírá necelých 500 hektarů a jen pro srovnání - druhé největší dokončené rekultivační jezero Most má plochu 311 hektarů. Trojici největších důlních jezer nyní uzavírá Milada u Chabařovic na Ústecku s 250 hektary vodní plochy. Pohled na jezerní hladinu mě těší. Břehy jezera dosahují délky dvanácti kilometrů. Jeho maximální hloubka je padesát metrů. Mým plánem je však pohybovat se v mělké vodě do hloubky, která je ohraničena pásem vodních rostlin,“ říká nadšenec.

Už první kroky na mělčině mu naznačují, že voda je velmi čistá. „Na naše poměry až nevídaně. Však se také odborníci předhánějí s ujištěními, že vody Medardu by si měly udržet vysokou průhlednost i v budoucnosti. Cílem je zajištění prostředí málo úživných -oligotrofních vod s pečlivě vybranou rybí obsádkou. Především se sází na síha marénu, rybu z čeledi lososovitých, která je sice v našich vodách nepůvodní, ale geograficky blízká. Tu má v důlních jezerech doplnit štika obecná, sumec velký, případně candát obecný. Dalšími obyvateli důlních jezer budou – a jsou boleni, líni, cejni nebo perlíni. Předpokládá se, že síh maréna si bude schopen vyhledat potravu i v sedimentu dna desítky metrů pod hladinou, štiky a další predátoři zabydlí mělké pobřežní partie a místa s vodní vegetací,“ vysvětluje.

„Světy pod hladinou nových důlních jezer nabízejí obrazy, které jinde v našich vodách jen tak nenajdete. Jde zejména o porosty mnoha druhů cévnatých vodních rostlin. Dno Medardu je jimi však pokryto pouze v úzkém pobřežním pásmu, který je relativně ostře ohraničený. Navíc, nejde zde o souvislý porost. I proto je podvodní krajina tak působivá a rozmanitá. Z jezerního dna se k hladině vypínají i celé stromy, které Medard již před lety sevřel do mokré náruče. Jako první připlouvají okouni, první vyslanci zdejší ichtyofauny. Nezůstávají dlouho sami. Přidávají se zejména štiky a líni. Do hloubky sedmi, osmi metrů sahá zelený pás. Dále už je holé dno pokryté jemným sedimentem. Pokud je zde nějaký pevný podklad, nachází se na něm kolonie drobných měkkýšů. Invazivní slávička mnohotvárná bere Medard útokem. V tomto případě by ovšem její přítomnost mohla potencovat schopnost jezera udržet si vysokou průhlednost. Slávička totiž dokáže účinně filtrovat a čistit vodu,“ dodává nadšenec s tím, že obzvláště působivé je toto místo v noci, kdy se aktivita ryb snižuje. Ty podle něho připomínají ptáky odpočívající po dlouhém letu v korunách potopených stromů.