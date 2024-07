Prostranství novorolského koupaliště hostilo tuto sobotu už 16. ročník oblíbeného festivalu Rock iN Roll. Pořadatelům se tentokrát podařilo nabídnout legendy české rockové skupiny, mezi něž patří nejen Visací zámek, ale také třeba J.A.R. Obě kapely se pohybují na české rockové scéně desítky let, i proto byl věkový průměr návštěvníků poněkud vyšší.

Sobota připravila ovšem pořadatelům i návštěvníkům klasické festivalové počasí, protože před nástupem dvou hlavních účinkujících kapel začalo pršet. To naštěstí přestalo těsně před nástupem J.A.R, a tak mohli fanoušci v klidu odložit své pláštěnky a vystoupení kapely i hlavní hvězdy Visacích zámků, kteří začali hrát kolem půl jedenácté v noci, si mohli naplno užít.

„Jsme za hostující kapely opravdu hodně rádi, konečně se nám to podařilo a vystoupí u nás. O kapelu J.A.R. totiž usilujeme dobré čtyři roky. Pokud jde o takovou skupinu, musíte začít vyjednávat minimálně rok a půl dopředu, a v případě J.A.R. se nám to podařilo až nyní. Musím říci, že se nám tím splnil náš velký sen,“ uvedl před časem pořadatel festivalu Rock In Roll Jiří Švec. Za uplynulá léta se na místním pódiu vystřídaly už i jiné rockové hvězdy.

Podívejte se: Karlovarsko žije festivaly. Nová Role hostila i J.A.R. | Video: Kopecká Jana

„Měli jsme u nás Davida Kollera, Vladimíra Mišíka, Tatabojs, kapely Wohnout a Vypsanou fixu nebo Arakain. I když jsme menší jednodenní festival, za tu dobu už o nás dnes vědí všichni manažeři rockových umělců a vědí, kde ta Nová Role opravdu je. Podařilo se nám tak z Nové Role udělat kulturní místo, které navštěvují i přespolní. Mezi hosty máme například i fanoušky až z Moravy,“ dodal organizátor.